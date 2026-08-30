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Počet obetí útoku pri Kyjeve stúpol na 38, úrady vyšetrujú nedbalosť

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Na snímke pohľad na zničené autá a budovy po výbuchu v dôsledku ruského dronového útoku v obci Myla, neďaleko Kyjeva v sobotu 29. augusta 2026. Foto: TASR/AP

Úder na ukrajinský vojenský sklad, v ktorom bola uskladnená munícia, drony a výbušniny, vyvolal mohutný výbuch, požiar a sériu sekundárnych detonácií, ktoré rozšírili plamene do okolitého územia.

Autor TASR
Kyjev 30. augusta (TASR) - Počet obetí ruského útoku na muničný sklad neďaleko Kyjeva stúpol na 38, uviedol v nedeľu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.

Úder na ukrajinský vojenský sklad, v ktorom bola uskladnená munícia, drony a výbušniny, vyvolal mohutný výbuch, požiar a sériu sekundárnych detonácií, ktoré rozšírili plamene do okolitého územia.

Záchranným zložkám v meste Myla sa podarilo uhasiť väčšinu požiarov a pyrotechnické tímy momentálne pracujú na vyčistení oblasti, napísal Zelenskyj na platforme Telegram.

Prezident spresnil bilanciu na 38 mŕtvych, 20 zranených a štyroch nezvestných a dodal, že „rozsah kontaminácie v oblasti je značný“.

Ide už o druhý útok na sklad munície v blízkosti Kyjeva za necelé dva mesiace. Predstavitelia verejnej správy vyjadrili rozhorčenie nad tým, že zbrane sa stále skladujú v takej tesnej blízkosti obytných oblastí. Ukrajinská prokuratúra v tejto súvislosti začala vyšetrovanie pre podozrenie z trestného činu trestnej nedbalosti.

Rusko od piatka večera do sobotňajšieho rána vypálilo na Ukrajinu najmenej dve rakety a 267 dronov, informovali ukrajinské vzdušné sily. Diplomatické úsilie pod vedením USA o ukončenie tohto konfliktu – najsmrteľnejšieho v Európe od druhej svetovej vojny – je už mesiace na mŕtvom bode, pripomína AFP. Rusko požaduje od Ukrajiny rozsiahle územné a politické ústupky, čo Kyjev odmieta ako požiadavku rovnajúcu sa kapitulácii.
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