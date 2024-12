Počet obetí útoku v Magdeburgu stúpol na štyri

Magdeburg 21. decembra (TASR) - Na štyroch mŕtvych sa zvýšil počet obetí piatkového útoku na vianočných trhoch v nemeckom meste Magdeburg, kde do davu ľudí vrazilo auto. Ďalších 41 osôb je vážne zranených. Tvrdia to v sobotu zdroje z prostredia nemeckých bezpečnostných síl, informuje TASR podľa agentúry DPA.



Viaceré ďalšie nemecké médiá vrátane denníka Bild či verejnoprávnej televízie ARD uvádzajú, že zranenia utrpelo celkovo až vyše 200 ľudí, ich závažnosť však nie je zrejmá. Prvotné správy z piatka uvádzali len okolo 60 zranených. Medzi obeťami na životoch je aj jedno malé dieťa, píše agentúra Reuters.



Polícia po útoku zadržala domnelého páchateľa a domnieva sa, že konal sám. Ide o Saudskoaraba, ktorý má približne 50 rokov. V Nemecku žije podľa medializovaných správ od roku 2006 a doteraz pracoval ako lekár v neďalekom Bernburgu.



Podľa informácií Reutersu u neho polícia v noci na sobotu vykonala domovú prehliadku. Časopis Der Spiegel bez bližších podrobností informoval, že ide o sympatizanta s krajne pravicovou stranou Alternatíva pre Nemecko (AfD).



Zdroj z prostredia saudskoarabskej bezpečnosti agentúre Reuters povedal, že Rijád pred ním nemecké úrady varoval po tom, ako lekár na svojom účte na platforme X zverejnil extrémistické názory.



Do Magdeburgu v sobotu predpoludním pricestoval nemecký kancelár Olaf Scholz spoločne s ministerkou vnútra Nancy Faeserovou, ministrom spravodlivosti Volkerom Wissingom aj ministerkou životného prostredia Steffi Lemkeovou.