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Počet obetí útoku v ruskom letovisku Gelendžik sa zvýšil na sedem
Videá zverejnené na sociálnych sieťach, ktorých pravosť Reuters overil, zachytávajú podľa všetkého dron, ktorý zasiahol preplnenú pláž neďaleko letoviska Gelendžik.
Autor TASR
Moskva 3. augusta (TASR) - Pri dronovom útoku na pláž v ruskom čiernomorskom letovisku Gelendžik zahynulo sedem ľudí vrátane troch detí. Ďalších 40 ľudí utrpelo zranenia, oznámili v pondelok ruské úrady, ktoré útok pripisujú Ukrajine. Tá sa k týmto obvineniam zatiaľ nevyjadrila, informovala agentúra Reuters, píše TASR.
Videá zverejnené na sociálnych sieťach, ktorých pravosť Reuters overil, zachytávajú podľa všetkého dron, ktorý zasiahol preplnenú pláž neďaleko letoviska Gelendžik. Po náraze nasledoval silný výbuch.
Dovolenkári sa neskôr sťažovali, že nefungovali varovné sirény. Krátko pred výbuchom však podľa nich bolo počuť streľbu z protilietadlových guľometov.
Na miesto výbuchu v rekreačnej obci Archipo-Osipovka, ktorá je súčasťou letoviska Gelendžik, vyslali špecializovaný zdravotnícky tím, uviedli miestne úrady.
Ruské ministerstvo zdravotníctva informovalo, že do nemocnice previezli 21 ľudí vrátane troch detí a deväť z nich je vo vážnom stave.
Veniamin Kondratiev, gubernátor Krasnodarského kraja, kde sa Gelendžik nachádza, označil udalosť za tragédiu. „To, čo sa dnes stalo, bol úmyselný útok kyjevského režimu na civilné obyvateľstvo, ktoré nemá absolútne nič spoločné s vojenskou infraštruktúrou,“ uviedol vo vyhlásení na platforme Telegram.
Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová podľa štátnej agentúry TASS v súvislosti s útokom v Gelendžiku obvinila Ukrajinu, že sa uchyľuje k terorizmu.
V blízkosti Gelendžiku, na myse Idokopas, sa nachádza aj rozsiahly luxusný komplex, ktorý ruské opozičné médiá označovali za Putinov palác. Ruský prezident Vladimir Putin však poprel, že by bol jeho vlastníkom.
Rusko minulý mesiac obvinilo ukrajinskú armádu zo zabitia 11 ľudí vrátane štyroch detí pri útoku na rekreačný tábor v Ruskom okupovanej časti Záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny.
Samotné Rusko pritom opakovane útočí na ciele v Kyjeve a ďalších ukrajinských mestách.
V dôsledku vojny, ktorú Moskva rozpútala vo februári 2022, museli svoje domovy opustiť milióny obyvateľov Ukrajiny a rozsiahle časti jej územia sú zničené. Vo vojne zahynuli tisíce civilistov, pričom väčšinu z nich tvorili Ukrajinci.
Ukrajina v uplynulých mesiacoch zintenzívnila svoje útoky hlboko vo vnútrozemí Ruska, pričom sa zameriava najmä na ropné rafinérie a sklady e-obchodu Wildberries. Kyjev tvrdí, že cieľom týchto útokov je prinútiť Rusov, aby aj oni pocítili ekonomické a ďalšie dôsledky vojny.
Videá zverejnené na sociálnych sieťach, ktorých pravosť Reuters overil, zachytávajú podľa všetkého dron, ktorý zasiahol preplnenú pláž neďaleko letoviska Gelendžik. Po náraze nasledoval silný výbuch.
Dovolenkári sa neskôr sťažovali, že nefungovali varovné sirény. Krátko pred výbuchom však podľa nich bolo počuť streľbu z protilietadlových guľometov.
Na miesto výbuchu v rekreačnej obci Archipo-Osipovka, ktorá je súčasťou letoviska Gelendžik, vyslali špecializovaný zdravotnícky tím, uviedli miestne úrady.
Ruské ministerstvo zdravotníctva informovalo, že do nemocnice previezli 21 ľudí vrátane troch detí a deväť z nich je vo vážnom stave.
Veniamin Kondratiev, gubernátor Krasnodarského kraja, kde sa Gelendžik nachádza, označil udalosť za tragédiu. „To, čo sa dnes stalo, bol úmyselný útok kyjevského režimu na civilné obyvateľstvo, ktoré nemá absolútne nič spoločné s vojenskou infraštruktúrou,“ uviedol vo vyhlásení na platforme Telegram.
Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová podľa štátnej agentúry TASS v súvislosti s útokom v Gelendžiku obvinila Ukrajinu, že sa uchyľuje k terorizmu.
V blízkosti Gelendžiku, na myse Idokopas, sa nachádza aj rozsiahly luxusný komplex, ktorý ruské opozičné médiá označovali za Putinov palác. Ruský prezident Vladimir Putin však poprel, že by bol jeho vlastníkom.
Rusko minulý mesiac obvinilo ukrajinskú armádu zo zabitia 11 ľudí vrátane štyroch detí pri útoku na rekreačný tábor v Ruskom okupovanej časti Záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny.
Samotné Rusko pritom opakovane útočí na ciele v Kyjeve a ďalších ukrajinských mestách.
V dôsledku vojny, ktorú Moskva rozpútala vo februári 2022, museli svoje domovy opustiť milióny obyvateľov Ukrajiny a rozsiahle časti jej územia sú zničené. Vo vojne zahynuli tisíce civilistov, pričom väčšinu z nich tvorili Ukrajinci.
Ukrajina v uplynulých mesiacoch zintenzívnila svoje útoky hlboko vo vnútrozemí Ruska, pričom sa zameriava najmä na ropné rafinérie a sklady e-obchodu Wildberries. Kyjev tvrdí, že cieľom týchto útokov je prinútiť Rusov, aby aj oni pocítili ekonomické a ďalšie dôsledky vojny.