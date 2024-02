Počet obetí v Pásme Gazy sa blíži k 30.000, OSN varuje pred hladomorom

Gaza 28. februára (TASR) - Počet zabitých ľudí vo vojne v palestínskom Pásme Gazy sa blíži k 30.000, oznámilo v priebehu stredy ministerstvo zdravotníctva v palestínskej enkláve ovládanej hnutím Hamas. Boje tam pokračujú, ale podľa vyjednávačov prímerie medzi Hamasom a Izraelom nastane už o niekoľko dní. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že počas izraelského bombardovania v Pásme Gazy v noci na stredu zahynulo ďalších 91 ľudí. Agentúry OSN varovali, že humanitárne podmienky civilistov sú tam zúfalé a potravín je nedostatok.



Vyjednávači z Egypta, Kataru a Spojených štátov sa pokúšajú nájsť cestu k prímeriu v takmer päťmesačnej vojne.



Sprostredkovatelia prímeria po intenzívnom diplomatickom úsilí vyhlásili, že dohoda údajne zahŕňa aj prepustenie niekoľkých izraelských rukojemníkov, zadržiavaných od útoku na Izrael zo 7. októbra, za niekoľko stoviek Palestínčanov väznených v Izraeli.



Katar "cíti nádej, aj keď nie nutne optimizmus, že do štvrtka niečo oznámime", uviedol v utorok hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí Mádžid Ansárí.



Prezident USA Joe Biden v predchádzajúci deň tiež povedal, že "cíti nádej, že do budúceho pondelka budeme mať prímerie", ale "ešte to nemáme hotové".



Katarská Dauha naznačila, že prestávka v bojoch môže prísť pred začiatkom ramadánu, moslimského pôstneho mesiaca, ktorý sa v závislosti od lunárneho kalendára začína 10. alebo 11. marca.



Hamas presadzuje úplné stiahnutie izraelských síl z Pásma Gazy, ale túto požiadavku odmieta izraelský premiér Benjamin Netanjahu.



Zdroj z hnutia Hamas pod podmienkou zachovania anonymity povedal, že dohoda možno bude zaručovať odchod izraelských vojakov z "miest a zaľudnených oblastí", čo umožní návrat niekoľkých vysídlených Palestínčanov a humanitárnej pomoci.



Izraelská vojenská operácia po útoku Hamasu 7. októbra si vyžiadala v Pásme Gazy najmenej 29.954 zabitých ľudí, väčšinou žien a detí, uvádzajú najnovšie údaje tamojšieho ministerstva zdravotníctva.