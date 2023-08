Počet obetí vlakovej nehody v Pakistane sa zvýšil na najmenej 30

Islamabad 6. augusta (TASR) - Počet obetí nedeľného železničného nešťastia v pakistanskej provincii Sindh sa zvýšil na najmenej 30, uviedli miestne úrady. Dodali, že zranenia utrpelo ďalších 80 ľudí. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Rýchlik Hazara Express smeroval podľa predstaviteľov miestnych železníc z mesta Karáčí do Abbottábadu, keď sa v provincii Sindh vykoľajilo osem jeho vagónov. Zábery z miesta činu ukazujú, že najmenej jeden z vagónov sa prevrátil.



V dohromady 17 vagónoch rýchlika sa v čase nehody nachádzalo približne 1000 pasažierov. Zranení cestujúci vrátane žien a detí boli prevezení do okolitých nemocníc. Mieste úrady sa obávajú, že počet obetí, ktorých je zatiaľ 30, by sa ešte mohol zvýšiť.



Regionálna vláda v provincii Sindh vyhlásila v nemocniciach núdzový stav a podniká opatrenia na to, aby mohla pasažierov v kritickom stave previezť do mesta Karáčí vzdialeného asi 270 kilometrov.



Pakistanské ministerstvo pre železnice uviedlo, že podľa predbežného vyšetrovania vlak nešiel prirýchlo. Dodalo, že presnú príčinu nehody sa nateraz nedá určiť. Medzi možné scenáre však zaradilo mechanickú poruchu či teroristický útok.



Agentúra AFP pripomína, že železničné nešťastia sú v Pakistane pomerne bežným javom. V júni 2021 sa v provincii Sindh zrazili dva vlaky – jeden z nich sa vykoľajil na vedľajšiu koľaj, kde doň narazila vlaková súprava prichádzajúca z opačného smeru. Pri nehode prišlo o život 65 ľudí a ďalších 150 utrpelo zranenia.