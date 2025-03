Počet obetí vo vojne Izraela s Hamasom prekročil 50.000

Gaza 23. marca (TASR) - Viac ako 50.000 Palestínčanov zahynulo v Pásme Gazy od začiatku vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. V nedeľu to oznámilo tamojšie ministerstvo zdravotníctva ovládané Hamasom, píše TASR podľa správ agentúr AP, AFP a stanice CNN.



"Od 7. októbra 2023 dosiahol počet obetí izraelskej agresie 50.021 mučeníkov a 113.274 zranených," uviedlo ministerstvo, ktoré za uplynulých 24 hodín zaznamenalo 41 úmrtí.



Podľa stanice BBC počet úmrtí predstavuje približne 2,1 percenta z predvojnového počtu obyvateľov územia - 2,3 milióna - alebo približne 1 z 50 ľudí. Zranenia počas vojny utrpelo 113.274 osôb.



Stanica CNN pripomenula, že predstavitelia v Pásme Gazy nerozlišujú medzi civilnými obeťami a militantmi Hamasu. Ministerstvo zdravotníctva a Organizácia Spojených národov tvrdia, že väčšinu obetí tvoria ženy a deti. Skutočný počet obetí môže byť oveľa vyšší. Predpokladá sa totiž, že pod troskami budov zničených viac ako 15 mesiacov trvajúcimi bojmi sa stále nachádzajú tisíce ľudí.



Vojna v Pásme Gazy vypukla po útoku Hamasu na juh Izraela 7. októbra 2023. Pri útoku zahynulo 1200 ľudí. Militanti tiež zajali približne 250 rukojemníkov.



V Pásme Gazy 19. januára vstúpilo do platnosti prímerie, ktoré pozastavilo boje a umožnilo prísun humanitárnej pomoci do vojnou zničenej enklávy.



Počas prvej 42-dní trvajúcej fázy Hamas prepustil 33 izraelských rukojemníkov výmenou za približne 1800 palestínskych väzňov. Strany sa však nedohodli na pokračovaní prvej fázy, či prechode do druhej fázy. Izrael súhlasil s predĺžením prvej fázy do polovice apríla, no Hamas žiadal prechod do druhej fázy, ktorá by mala znamenať trvalý pokoj zbraní pred treťou fázou, znamenajúcou obnovu palestínskej enklávy. Izrael v reakcii na odmietavý postoj Hamasu najprv pozastavil dodávky pomoci do Gazy a týždeň na to prerušil aj dodávky elektriny.



Izrael v noci na utorok obnovil letecké útoky na palestínsku enklávu, pri ktorých od utorka zahynulo viac ako 500 ľudí vrátane takmer 200 detí.



V stredu izraelská armáda oznámila, že v severnej časti Pásma Gazy spustila "obmedzenú pozemnú operáciu". Vo štvrtok informovala o obnovení pozemnej operácie v oblasti mesta Rafah na juhu Pásma Gazy a dodala, že v "pozemných aktivitách" pokračuje v strednej aj severnej časti tejto palestínskej enklávy.