Počet obetí vojny v Pásme Gazy prekročil 60.000

Gaza 29. júla (TASR) - Viac než 60.000 Palestínčanov zahynulo počas vyše 21 mesiacov trvajúcej vojny Izraela a palestínskeho militantného hnutia Hamas v Pásme Gazy. V utorok to oznámilo tamojšie ministerstvo zdravotníctva. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP, AFP a stanice Al-Džazíra.



„Počet obetí izraelskej agresie stúpol od 7. októbra 2023 na 60.034 mučeníkov a 145.870 zranených,“ uviedlo ministerstvo vo svojom vyhlásení.



Vojna v Pásme Gazy vypukla po tom, čo Hamas 7. októbra 2023 zaútočil na Izrael. Ten následne začal so svojou vojenskou ofenzívou v tejto palestínskej enkláve, ktorá je po necelých dvoch rokoch bojov takmer zničená a humanitárne organizácie varujú pred hladomorom na tomto území. Takmer všetci obyvatelia enklávy boli počas tejto vojny najmenej raz vysídlení.



Ministerstvo neuviedlo, koľko obetí tvoria civilisti a koľko militanti. Tvrdí však, že približne polovicu obetí predstavujú ženy a deti.



Za uplynulých 24 hodín zahynulo pri izraelských útokoch 113 osôb a 637 utrpelo zranenia. Pri miestach distribúcie pomoci zahynulo 22 ľudí, informuje stanica Sky News. „Množstvo obetí zostáva pod troskami a na uliciach, keďže záchranári a jednotky civilnej obrany sa k nim momentálne nemôžu dostať,“ dodalo ministerstvo zdravotníctva.



V uplynulých týždňoch narastá medzinárodný tlak na Izrael, aby dovolil humanitárnym organizáciám dovážať a distribuovať potravinovú pomoc v Pásme Gazy. Iniciatíva Integrovaná klasifikácia fáz potravinovej bezpečnosti (IPC), ktorú podporuje OSN v utorok upozornila, že v Pásme Gazy sa v súčasnosti odohráva najhorší možný scenár hladomoru. Na zvrátenie humanitárnej katastrofy v Gaze podľa najnovšieho hodnotenia odborníkov nebude postačovať zhadzovanie pomoci zo vzduchu.



IPC upozornila, že v dôsledku hladu stúpa počet úmrtí malých detí. Od apríla do polovice júla bolo na liečbu akútnej podvýživy prijatých viac než 20.000 detí, z toho 3000 bolo vážne podvyživených. Od hladu zomierajú deti mladšie než päť rokov - od 17. júla hlásili najmenej 16 takýchto úmrtí.