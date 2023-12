Počet obetí výbuchu ropného terminálu v Guinei stúpol na najmenej 13

Konakry 19. decembra (TASR) – Počet obetí pondelkového výbuchu a požiaru ropného terminálu v guinejskom hlavnom meste Konakry stúpol na najmenej 13. Zranenia utrpelo 178 ľudí. Viac ako polovicu z nich už z nemocníc prepustili do domáceho liečenia.



Výbuch a požiar ochromili život v meste: mnohé školy zostali zatvorené a vláda odporučila občanom, aby v prípade, že majú možnosť, pracovali z domu. Bezpečnostné zložky zablokovali prístavnú štvrť a vo vzduchu bolo ešte v pondelok večer cítiť zápach spálených pohonných látok.



Príčina výbuchu zatiaľ nie je známa a nie je jasné ani to, aké škody spôsobil výbuch na ropnom termináli.



Minister bezpečnosti Bachir Diallo vytvoril krízový tím a informoval, že onedlho na miesto dorazia záchranári zo susedných krajín, zo Senegalu a Mali.



Guinea nie je producentom ropy a nemá kapacity na jej rafináciu, uvádza Reuters. Dováža však rafinované ropné produkty, ktoré väčšinou uskladňuje v termináli v Konakry a kamióny ich následne prevážajú do celej krajiny. V krajine je aj menší ropný sklad v prístave Kamsar severne od Konakry, ktorý využívajú najmä ťažobné spoločnosti.