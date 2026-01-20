< sekcia Zahraničie
Počet obetí výbuchu v oceliarni na severe Číny stúpol na deväť
Jedna osoba je stále nezvestná, oznámila agentúra Sinchua s odkazom na tamojšie zdroje. Pôvodne informovala, že do nemocnice záchranári previezli 84 osôb.
Autor TASR
Peking 20. januára (TASR) - Počet obetí výbuchu v oceliarni na severe Číny stúpol na deväť, uviedli štátne médiá v utorok. K výbuchu došlo ešte počas víkendu a desiatky osôb pri ňom utrpeli zranenia, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Podľa prvých správ výbuch v oceliarni Baogang United Steel spôsobila nádrž s objemom 650 kubických metrov. Na záberoch zverejnených na sociálnych sieťach vidno prepadnuté stropy, trosky, oblaky dymu a zasahujúce hasičské vozidlá.
K výbuchu došlo v nedeľu okolo 15.00 h miestneho času (8.00 h SEČ) a rozbil okná na domoch v okruhu niekoľkých kilometrov. Priemyselnú výrobu v Číne často sprevádzajú nehody väčšinou pre obchádzanie bezpečnostných predpisov.
Júnový výbuch v továrni na výrobu zábavnej pyrotechniky v provincii Chu-nan zabil deväť ľudí a zranenia utrpelo ďalších 26. V roku 2015 výbuchy v skladoch s horľavými chemikáliami v prístavnom meste Tchien-ťin zabili viac ako 170 ľudí a hlásili 700 zranených, pripomína AFP.
