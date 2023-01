Počet obetí výbuchu v pakistanskej mešite stúpol na 61

Pešávar 30. januára (TASR) - Počet obetí bombového útoku samovražedného atentátnika v mešite pri policajnom veliteľstve v pakistanskom meste Pešávar stúpol na 61, oznámil v pondelok hovorca miestnej nemocnice. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Hovorca Nemocnice lady Readingovej uviedol, že hospitalizovali 60 zranených ľudí, ďalšie desiatky zranených poslali do dvoch ďalších nemocníc v Pešávare.



K výbuchu došlo v pondelok počas poludňajších modlitieb, v mešite sa vtedy nachádzalo najmenej 300 ľudí. Silná explózia spôsobila zrútenie časti mešity. Podľa polície sa atentátnik odpálil medzi veriacimi, píše agentúra AP. Viac ako 150 ľudí utrpelo zranenia, väčšina z nich pri zrútení strechy, a mnoho z nich je vo vážnom stave, uviedla polícia.



Zatiaľ nie je jasné, ako sa atentátnikovi podarilo dostať do opevneného komplexu, v ktorom sídli policajné veliteľstvo a ktoré sa nachádza v zóne s prísnymi bezpečnostnými opatreniami.



K útoku sa na sociálnej sieti prihlásil pakistanský Taliban.



Pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf odsúdil tento atentát a prisľúbil "tvrdý zásah" proti tým, ktorí za útokom stoja. V pondelok pricestoval do Pešávaru a miestnym úradom nariadil, aby zraneným poskytli najlepšiu zdravotnú starostlivosť.