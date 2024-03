Počet obetí záplav a zosuvov pôdy v Indonézii vzrástol

Jakarta 10. marca (TASR) - Na 21 stúpol počet obetí záplav a zosuvov pôdy na indonézskom ostrove Sumatra. Šesť ľudí je stále nezvestných, oznámili v nedeľu miestni predstavitelia. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Záplavy a zosuvy pôdy boli v provincii Západná Sumatra vo štvrtok vyvolané prívalovými dažďami. Úrady pritom museli v dôsledku tejto prírodnej katastrofy evakuovať už vyše 75.000 ľudí.



"Do nedele bolo nájdených 21 ľudí mŕtvych a šesť je stále nezvestných," uviedol Fajar Sukma z úradu pre zvládanie katastrof v Západnej Sumatre.



Záchranári pokračujú v nedeľu v pátraní po nezvestných. "Do dnešnej pátracej akcie je zapojených približne 150 ľudí z organizácií pre zvládanie katastrof v Západnej Sumatre," uviedol miestny záchranár Abdul Malik.



Doni Gusrizal, vysokopostavený predstaviteľ organizácie na zmierňovanie katastrof v indonézskeho okrese Pesisir Selatan, uviedol, že povodne už začínajú ustupovať. Dodal však, že je stále sťažený prístup do oblastí postihnutých zosuvmi pôdy, a to najmä pre kopcovitosť terénu.



V okrese Padang Pariaman ležiacom taktiež v provincii Západná Sumatra vyvolali povodne prudké dažde ešte začiatkom tohto týždňa. Povodne si tam vyžiadal podľa miestnych úradov životy najmenej troch ľudí.



V Indonézii prichádza počas obdobia dažďov často k zosuvom pôdy. Tento problém sa pritom na niektorých miestach krajiny ešte viac zhoršil vzhľadom na odlesňovania a dlhšie obdobia dažďov, ktoré spôsobujú povodne.



V decembri boli v dôsledku zosuvu pôdy a povodní na Sumatre zničené desiatky domov i hotel pri jazera Toba, pričom zomreli najmenej dvaja ľudia.