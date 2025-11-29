Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Počet obetí záplav a zosuvov pôdy v Indonézii vzrástol na 200 ľudí

Na snímke záplavy. Foto: TASR/AP

Po monzúnových dažďoch sa za posledný týždeň rozvodnili rieky a zničených je viacero obcí.

Autor TASR
Padang 29. novembra (TASR) – Záplavy a zosuvy pôdy v Indonézii si podľa údajov tamojších úradov vyžiadali už viac ako 200 obetí. Informovali o tom v sobotu agentúry AFP a AP.

„K dnešnému večeru je potvrdených 61 úmrtí a po ďalších 90 ľuďoch stále pátrame,“ uviedol v piatok večer hovorca západosumaterskej agentúry pre zmierňovanie katastrof Ilham Wahab, čím aktualizoval skorší údaj o 23 obetiach v provincii.

V Severnej Sumatre zahynulo ďalších 116 ľudí, zatiaľ čo v provincii Aceh si katastrofy vyžiadali najmenej 35 obetí, uviedla agentúra.

Po monzúnových dažďoch sa za posledný týždeň rozvodnili rieky a zničených je viacero obcí.

Úrady vyzývali obyvateľov v rizikových zónach na evakuáciu a varovali, že pokračujúce dažde môžu vyvolať ďalšie zosuvy pôdy a spôsobiť škody.

Obdobie monzúnov zvyčajne trvá od júna do septembra a do Indonézie prináša silné dažde. Klimatické zmeny však ovplyvnili charakter monzúnového obdobia, vrátane jeho dĺžky a intenzity zrážok, ktoré sú v posledných rokoch silnejšie a rozsiahlejšie.
