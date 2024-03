Počet obetí záplav v Brazílii po silných búrkach sa zvýšil na 25

Rio de Janeiro 25. marca (TASR) - Na najmenej 25 sa zvýšil počet obetí silných búrok, ktoré na juhovýchode Brazílie spôsobili povodne a zosuvy pôdy. Uviedli to v nedeľu miestne úrady, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Sedemnásť ľudí prišlo o život v brazílskom štáte Espírito Santo, z toho 15 v meste Mimoso do Sul, napísala tlačová agentúra Agencia Brasil s odvolaním na miestny úrad civilnej ochrany. Viac ako 5400 ľudí bolo z postihnutých oblastí evakuovaných do bezpečia.



Predstavitelia brazílskeho štátu Rio de Janeiro hlásili osem obetí. Štyria ľudia tam zahynuli pri zosuve pôdy v turistami vyhľadávanom meste Petrópolis, informovali tamojšie úrady.



Záchranárom sa v nedeľu podarilo dostať do oblastí zasiahnutých povodňami aj napriek pretrvávajúcemu dažďu. V štáte Rio de Janeiro sa im podarilo zachrániť viac ako 90 ľudí, uviedli miestni predstavitelia.



Podľa meteorologických predpovedí má v postihnutých oblastiach pršať aj v nasledujúcich dňoch. Výdatné zrážky sú pre toto ročné obdobie v Brazílii bežné, píše DPA.



V meste Petrópolis, ktoré leží asi 70 kilometrov severne od Ria de Janeiro, spadlo za 24 hodín viac ako 300 milimetrov zrážok, napísala Agencia Brasil.