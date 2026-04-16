< sekcia Zahraničie
Počet obetí záplav v Dominikánskej republike a na Haiti stúpol na 19
Autor TASR
Santo Domingo 16. apríla (TASR) - Silné dažde a povodne si v Dominikánskej republike a na Haiti podľa najnovších údajov miestnych úradov a Červeného kríža vyžiadali už najmenej 19 obetí. Tisíce ďalších ľudí museli svoje domovy opustiť, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
Ničivé búrky, ktoré sa začali 7. apríla, naďalej prinášajú dážď do týchto susedných karibských štátov, ktoré sa nachádzajú na ostrove Hispaniola. Úrady oboch krajín podľa AFP zostávajú v strehu napriek tomu, že intenzita zrážok sa v posledných hodinách zmiernila. Meteorológovia totiž predpovedajú na najbližšie dni ďalšie zrážky a krupobitie.
Úrady v Dominikánskej republike v stredu informovali, že počet obetí stúpol na sedem. „Našli sme päť tiel,“ povedal AFP riaditeľ tamojšej agentúry civilnej ochrany Juan Salas. Už minulý týždeň potvrdili dve obete záplav.
Záchranné zložky uviedli, že v Dominikánskej republike vysídlili viac ako 30.000 ľudí. Približne 6500 domov bolo poškodených a desiatky komunít zostali odrezané od sveta.
Výdatné dažde prinútili minulý týždeň miestne úrady pozastaviť vyučovanie a skrátiť pracovný čas. Hlavné mesto Santo Domingo postihli výpadky elektrickej energie.
