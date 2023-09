Počet obetí záplav v Grécku stúpol na 15

Atény 11. septembra (TASR) - Na 15 stúpol v nedeľu počet obetí záplav v strednom Grécku po tom, čo grécki záchranári našli telá ďalších štyroch ľudí. Dve osoby sú pritom stále nezvestné. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Záchranári vyzdvihli v nedeľu z mora v regióne Pelion telo 42-ročného muža. Telá ďalších troch ľudí boli nájdené aj neďaleko mesta Karditsa, kde aj naďalej pokračujú záchranné operácie.



Celkovo bolo počas sobotňajšej noci premiestnených do bezpečia už vyše 4200 ľudí, vyplýva z vyhlásenia gréckych hasičov.



Búrka Daniel vyčíňala v gréckom pobrežnom regióne Magnesia v pondelok a utorok, pričom zasiahla predovšetkým tamojšie hlavné mesto Volos a obce okolo hory Pelion. V stredu potom pokračovala viac do vnútrozemia a zasiahla oblasti okolo miest Karditsa a Trikala.



Podľa vedcov so sebou búrka priniesla "extrémne" množstvo dažďových zrážok, ktoré spadli za 24 hodín. Išlo o najintenzívnejšie dažde od začiatku meraní v roku 1930.



Búrka a s ňou súvisiace výdatné dažde, po ktorých nasledovali povodne, pritom Grécko zasiahli krátko po tom, čo v krajine vyčíňali ničivé lesné požiare, ktoré si vyžiadali najmenej 26 mŕtvych.



V prístavnom meste Volos bola počas búrky poškodená veľká časť infraštruktúry dodávajúcej vodu do domácností, pričom ministerstvo zdravotníctva varovalo obyvateľov, že voda nie je pitná. V celom regióne Pelion okrem toho pretrvávajú výpadky elektrickej energie a dodávok vody, pričom dažde poškodili aj mnohé cesty.



Situácia je znepokojivá aj pri meste Larisa, kde sa z koryta vyliala rieka Pinios a na predmestí nebezpečné stúpa hladina vody.



Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis navštívil v nedeľu večer hlavné operačné stredisko v Tesálii, kde oznámil, že oblastiam zasiahnutým búrkou a povodňami bude poskytnutá finančná pomoc.



Mitsotakis sa okrem toho v utorok v Štrasburgu stretne s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou, pričom uviedol, že chce zabezpečiť, že Grécko dostane finančnú pomoc na zvládnutie následkov búrky, ktorej rozsah podľa neho prekonal očakávania.