Počet obetí záplav v Thajsku stúpol na najmenej 25

Bangkok 3. decembra (TASR) - Počet obetí záplav, ktoré postihli južnú časť Thajska, stúpol na 25, oznámili v utorok miestne úrady. Podľa predpovedí meteorológov má Thajsko čeliť silnému dažďu aj v nasledujúcich dňoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Thajská meteorologická agentúra varovala pred pretrvávajúcim silným dažďom, ktorý ma trvať až do 5. decembra.



Záplavy, ktorým čelil juh Thajska od 22. novembra, postihli už viac než 660.000 domácností, informovala agentúra pre riadenie mimoriadnych udalostí na sociálnej sieti Facebook.



Vláda vyslala do zasiahnutých oblastí záchranné tímy a vyčlenila pre každú provinciu finančnú pomoc pri povodniach vo výške 50 miliónov thajských bahtov (približne 1,38 milióna eur).



Záplavy postihli aj susednú Malajziu. Podľa miestnych úradov sa stále vyše 94.000 ľudí ešte nevrátilo do svojich domovov po tom, čo boli v dôsledku povodní evakuovaní. V Malajzii si záplavy vyžiadali päť obetí na životoch.



Vedci tvrdia, že zmena klímy spôsobuje intenzívnejšie výkyvy počasia, ktoré môžu zvýšiť pravdepodobnosť ničivých povodní, píše agentúra AFP.