Počet obetí záplav v USA stúpol, klimatická kríza je tu, varoval Biden

New York 2. septembra (TASR) - Extrémne búrky ako Ida sú pripomienkou toho, že klimatická kríza je skutočná a krajina musí byť lepšie pripravená, uviedol vo štvrtok americký prezident Joe Biden. Informovali o tom agentúra AP a spravodajská stanica Sky News.



"Hurikán Ida, požiare na západe a bezprecedentné záplavy v New Yorku a New Jersey v uplynulých dňoch sú ďalšou pripomienkou toho, že extrémne búrky a klimatická kríza sú tu," povedal Biden.



"Musíme sa lepšie pripraviť. Musíme konať," dodal s tým, že ide o otázku života a smrti.



Záplavy, ktoré na severovýchod Spojených štátov priniesla rozpadávajúca sa búrka Ida, si vyžiadali životy najmenej 26 ľudí vrátane dvojročného chlapca.



Najmenej 12 obetí na životoch evidujú úrady v meste New York. V štáte New Jersey zahynulo osem ľudí, pričom ďalších troch mŕtvych hlásili úrady v štáte Pensylvánia.



V štátoch New York a New Jersey vyhlásili úrady núdzový stav. Letisko Newark v štáte New Jersey a newyorské metro v dôsledku vyčíňania živlu pozastavili prevádzku.



Hurikán Ida zoslabol v priebehu pondelka nad americkým štátom Mississippi na tropickú búrku niekoľko hodín po tom, čo zasiahol štát Louisiana ako jeden z najsilnejších zaznamenaných hurikánov v dejinách USA (4. kategória).