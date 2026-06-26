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Počet obetí zemetrasení vo Venezuele stúpol na 235
Vláda USA vo štvrtok prisľúbila Venezuele humanitárnu pomoc vo výške 150 miliónov dolárov.
Autor TASR
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Caracas 26. júna (TASR) - Počet obetí dvoch silných zemetrasení vo Venezuele sa zvýšil na najmenej 235, uviedlo vo štvrtok večer miestneho času tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Zranenia utrpelo ďalších vyše 4300 ľudí, píše TASR na základe správ agentúry AFP a televízie CNN.
„K 19.00 h sme dnes ošetrili viac ako 4300 zranených ľudí… a prijali sme približne 235 pacientov, ktorí prišli bez vitálnych funkcií alebo zomreli po príchode do našich zdravotníckych zariadení,“ uviedol venezuelský minister zdravotníctva Carlos Alvarado.
Za sebou nasledujúce zemetrasenia so silou 7,2 a 7,5 magnitúdy s epicentrom približne 160 kilometrov západne od metropoly Caracas patrili medzi najsilnejšie vo Venezuele za viac než sto rokov.
Vláda USA vo štvrtok prisľúbila Venezuele humanitárnu pomoc vo výške 150 miliónov dolárov. Južné velenie amerických ozbrojených síl (SOUTHCOM) neskôr oznámilo, že na pomoc s logistikou posiela do oblasti dopravné lietadlá a dve vojnové lode.
„Tieto sily budú poskytovať špecializované služby mobility a podporu zamestnancom americkej vlády, pátracím a záchranným tímom a americkým medzirezortným partnerom pri posudzovaní škôd, lokalizácii zranených a poskytovaní kritickej, život zachraňujúcej pomoci,“ napísalo velenie na sociálnej sieti X.
„K 19.00 h sme dnes ošetrili viac ako 4300 zranených ľudí… a prijali sme približne 235 pacientov, ktorí prišli bez vitálnych funkcií alebo zomreli po príchode do našich zdravotníckych zariadení,“ uviedol venezuelský minister zdravotníctva Carlos Alvarado.
Za sebou nasledujúce zemetrasenia so silou 7,2 a 7,5 magnitúdy s epicentrom približne 160 kilometrov západne od metropoly Caracas patrili medzi najsilnejšie vo Venezuele za viac než sto rokov.
Vláda USA vo štvrtok prisľúbila Venezuele humanitárnu pomoc vo výške 150 miliónov dolárov. Južné velenie amerických ozbrojených síl (SOUTHCOM) neskôr oznámilo, že na pomoc s logistikou posiela do oblasti dopravné lietadlá a dve vojnové lode.
„Tieto sily budú poskytovať špecializované služby mobility a podporu zamestnancom americkej vlády, pátracím a záchranným tímom a americkým medzirezortným partnerom pri posudzovaní škôd, lokalizácii zranených a poskytovaní kritickej, život zachraňujúcej pomoci,“ napísalo velenie na sociálnej sieti X.