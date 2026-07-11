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Počet obetí zemetrasení vo Venezuele stúpol na viac ako 4 100
Zemetrasenia zrovnali so zemou celé štvrte v pobrežnom štáte La Guaira. Tisíce ďalších ľudí sú naďalej nezvestní.
Autor TASR
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Caracas 11. júla (TASR) – Počet obetí dvoch ničivých zemetrasení vo Venezuele stúpol na viac ako 4 100. TASR o tom informuje na základe správy AFP.
Podľa venezuelskej vlády pri dvoch po sebe nasledujúcich otrasoch z 24. júna zahynulo najmenej 4 118 ľudí a ďalších 16 740 utrpelo zranenia. Na platforme Telegram o tom informoval predseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez.
Zemetrasenia zrovnali so zemou celé štvrte v pobrežnom štáte La Guaira. Tisíce ďalších ľudí sú naďalej nezvestní.
Príbuzní nezvestných naliehajú na úrady, aby pokračovali v pátracích a záchranných akciách, kým nebudú ich rodinní príslušníci nájdení živí alebo mŕtvi, aby mohli byť pochovaní. Dva týždne po zemetrasení sú šance na nájdenie živých ľudí extrémne nízke.
Podľa venezuelskej vlády pri dvoch po sebe nasledujúcich otrasoch z 24. júna zahynulo najmenej 4 118 ľudí a ďalších 16 740 utrpelo zranenia. Na platforme Telegram o tom informoval predseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez.
Zemetrasenia zrovnali so zemou celé štvrte v pobrežnom štáte La Guaira. Tisíce ďalších ľudí sú naďalej nezvestní.
Príbuzní nezvestných naliehajú na úrady, aby pokračovali v pátracích a záchranných akciách, kým nebudú ich rodinní príslušníci nájdení živí alebo mŕtvi, aby mohli byť pochovaní. Dva týždne po zemetrasení sú šance na nájdenie živých ľudí extrémne nízke.