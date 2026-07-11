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Počet obetí zemetrasení vo Venezuele stúpol na viac ako 4 100

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Následky zemetrasenia vo Venezuele. Foto: TASR/AP

Zemetrasenia zrovnali so zemou celé štvrte v pobrežnom štáte La Guaira. Tisíce ďalších ľudí sú naďalej nezvestní.

Autor TASR
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Caracas 11. júla (TASR) – Počet obetí dvoch ničivých zemetrasení vo Venezuele stúpol na viac ako 4 100. TASR o tom informuje na základe správy AFP.

Podľa venezuelskej vlády pri dvoch po sebe nasledujúcich otrasoch z 24. júna zahynulo najmenej 4 118 ľudí a ďalších 16 740 utrpelo zranenia. Na platforme Telegram o tom informoval predseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez.

Zemetrasenia zrovnali so zemou celé štvrte v pobrežnom štáte La Guaira. Tisíce ďalších ľudí sú naďalej nezvestní.

Príbuzní nezvestných naliehajú na úrady, aby pokračovali v pátracích a záchranných akciách, kým nebudú ich rodinní príslušníci nájdení živí alebo mŕtvi, aby mohli byť pochovaní. Dva týždne po zemetrasení sú šance na nájdenie živých ľudí extrémne nízke.
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