Počet obetí zemetrasenia na Haiti vzrástol na 2189,zranených sú tisíce

Port-au-Prince 19. augusta (TASR) - Počet mŕtvych následkom silného zemetrasenia, ktoré počas uplynulého víkendu zasiahlo Haiti, stúpol na 2189. Informovala o tom v noci na štvrtok tlačová agentúra DPA, citujúc tamojší úrad civilnej obrany.



Počet zranených takisto vzrástol na vyše 12.200, pričom 332 osôb je stále nezvestných. Záchranné práce pokračujú, zatiaľ čo mnoho preživších stále čaká na naliehavo potrebnú podporu. Zemetrasenie s magnitúdou 7,2 udrelo v sobotu ráno.



Haiti má vážne problémy s distribúciou humanitárnej pomoci. Tá dosiaľ dorazila len do dvoch najväčších miest v postihnutej oblasti na juhozápade tejto karibskej krajiny - do Les Cayes a Jeremie. Menšie komunity sú zanedbávané a žiadajú vládu o pomoc, napísali miestne noviny Le Nouvelliste.



Podľa úradov distribúciu pomoci sťažil prechod tropickej búrky Grace cez daný región a následné nepriaznivé počasie. Mnohým lokalitám chýbajú základné potreby ako potraviny, lieky a stany. Zemetrasenie zničilo približne 37.000 domov a poškodilo ďalších takmer 47.000 budov.



Podľa údajov Detského fondu OSN (UNICEF) postihla táto prírodná katastrofa 1,2 milióna obyvateľov Haiti.



Zemetrasenie sa vyskytlo neďaleko obce Saint-Louis-du-Sud, východne od mesta Les Cayes, v hĺbke zhruba desať kilometrov. Haiti bolo na podobnú udalosť zle pripravené, a to napriek tomu, že pustošivé zemetrasenie si tam v roku 2010 vyžiadalo vyše 220.000 obetí na životoch.



Situáciu v krajine zhoršuje i hlboká politická kríza, ktorá sa ešte zintenzívnila začiatkom júla po atentáte na haitského prezidenta Jovenela Moiseho v jeho sídle.



Pomoc Haiti prisľúbili už Spojené štáty, Kuba, Ekvádor, Mexiko, Čile, Argentína, Peru, Venezuela, ako aj Dominikánska republika susediaca s Haiti na ostrove Hispaniola. Európska únia vyčlenila na humanitárnu pomoc pre Haiti tri milióny eur - na financovanie najnaliehavejších potrieb obyvateľov.