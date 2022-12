Počet obetí zemetrasenia na Jáve prudko stúpol z 334 na 602

Jakarta 16. decembra (TASR) - Počet obetí zemetrasenia, ktoré ku koncu minulého mesiaca zasiahlo hlavný indonézsky ostrov Jáva, prudko narástol o stovky na 602. Predstaviteľ miestnej samosprávy to oznámil v piatok po tom, čo úrady overili nepotvrdené obete na životoch v meste Cianjur (vysl.: Čiandžur), ktoré katastrofa postihla najhoršie. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



"Keď niekto zomrie, obyvatelia Cianjuru ho často okamžite pochovajú. V tej situácii navyše vládla panika, preto vystrašení príbuzní pochovali svojich mŕtvych okamžite a miestny zdravotnícky úrad o tom neinformovali," uviedol Adam, hovorca samosprávy mesta Cianjur. To vysvetľuje, prečo počet mŕtvych stúpol z predchádzajúceho hláseného počtu 334 mŕtvych. Hovorca, tak ako mnoho Indonézanov, používa iba jedno meno.



Prírodná katastrofa spôsobila v Cianjure zosuvy pôdy a mala za následok aj zrútenie budov. Mesto leží v rovnomennej oblasti a zhruba 100 kilometrov južne od hlavného mesta Jakarta, kde sa nachádzalo i epicentrum zemetrasenia.



Pri otrasoch sa zrútilo aj viacero škôl a medzi obeťami na životoch bolo preto mnoho detí, ktoré sa v nich v tom čase nachádzali. Zranenia utrpelo viac než 2000 ľudí a otrasy poškodili 56.000 domov.



Vyše 62.000 ľudí bolo tiež nútených evakuovať sa do najmenej 100 dočasných útočísk v okolí Cianjuru.



Zosuvy pôdy a náročný terén komplikovali aj záchrannú činnosť. V oblasti po zemetrasní zaznamenali vyše 100 dotrasov a tiež výpadky elektrického prúdu. Záchranárom pomáhali stovky policajtov.



Indonéziu postihujú často zemetrasenia i erupcie sopiek, keďže toto súostrovie leží v seizmicky aktívnej zóne, tzv. Ohnivom kruhu, kde sa stretávajú tektonické platne.