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Počet obetí zemetrasenia na juhozápade Japonska stúpol na 34

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Tabuľa reštaurácie spadol na zem po zemetrasení v Kumamoto na ostrove Kjúšú v južnom Japonsku v utorok 28. júla 2026. Foto: TASR/AP

Takmer polovica obetí zahynula pri dvoch incidentoch - výbuchu v nákupnom centre Aeon v meste Kašima a zrútení komínu vo fabrike spoločnosti Nippon Paper Industries.

Autor TASR
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Tokio 31. júla (TASR) - Počet obetí zemetrasenia na juhozápade Japonska zo začiatku týždňa stúpol z 28 na 34. Informovali o tom v piatok úrady v zasiahnutej prefektúre Kumamoto, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.

Ďalších šesť ľudí utrpelo vážne zranenia. Takmer polovica obetí zahynula pri dvoch incidentoch - výbuchu v nákupnom centre Aeon v meste Kašima a zrútení komínu vo fabrike spoločnosti Nippon Paper Industries.

Zemetrasenie s magnitúdou 7,1 zasiahlo v utorok popoludní japonskú prefektúru Kumamoto na ostrove Kjúšú a poškodilo budovy a cesty v celom regióne.
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