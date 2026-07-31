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Počet obetí zemetrasenia na juhozápade Japonska stúpol na 34
Takmer polovica obetí zahynula pri dvoch incidentoch - výbuchu v nákupnom centre Aeon v meste Kašima a zrútení komínu vo fabrike spoločnosti Nippon Paper Industries.
Autor TASR
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Tokio 31. júla (TASR) - Počet obetí zemetrasenia na juhozápade Japonska zo začiatku týždňa stúpol z 28 na 34. Informovali o tom v piatok úrady v zasiahnutej prefektúre Kumamoto, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.
Ďalších šesť ľudí utrpelo vážne zranenia. Takmer polovica obetí zahynula pri dvoch incidentoch - výbuchu v nákupnom centre Aeon v meste Kašima a zrútení komínu vo fabrike spoločnosti Nippon Paper Industries.
Zemetrasenie s magnitúdou 7,1 zasiahlo v utorok popoludní japonskú prefektúru Kumamoto na ostrove Kjúšú a poškodilo budovy a cesty v celom regióne.
Ďalších šesť ľudí utrpelo vážne zranenia. Takmer polovica obetí zahynula pri dvoch incidentoch - výbuchu v nákupnom centre Aeon v meste Kašima a zrútení komínu vo fabrike spoločnosti Nippon Paper Industries.
Zemetrasenie s magnitúdou 7,1 zasiahlo v utorok popoludní japonskú prefektúru Kumamoto na ostrove Kjúšú a poškodilo budovy a cesty v celom regióne.