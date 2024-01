Počet obetí zemetrasenia na západe Japonska vzrástol na 62

Tokio 3. januára (TASR) - Japonskí záchranári pátrajú aj v stredu po preživších silného zemetrasenia, ktoré si vyžiadalo už najmenej 62 obetí na životoch. Miestne úrady navyše varovali pred zosuvmi pôdy a prudkými dažďami v zasiahnutej oblasti, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Zemetrasenie s magnitúdou 7,5 zasiahlo v pondelok japonskú prefektúru Išikawa na ostrove Honšu. Zemetrasenie vyvolalo aj vlny cunami vysoké vyše jeden meter, spôsobilo požiare a poškodzovalo cesty.



Najviac zasiahnutý bol polostrov Noto, kde boli v niekoľkých mestách vrátane Suzu a Wadžima zrovnané so zemou mnohé budovy, čo dokazujú aj satelitné zábery zverejnené v stredu. "Približne 90 percent domov (v Suzu) je úplne ale takmer úplne zničených," uviedol starosta Suzu Maširo Izumija pre televíziu TBS.



Miestne úrady v stredu tiež potvrdili úmrtie 62 ľudí a vyše 300 zranených osôb, z ktorých 20 je vo vážnom stave. Očakáva sa však, že počet obetí ešte porastie, keďže záchranári stále prehľadávajú sutiny, pričom ich prácu komplikujú dotrasy a počasie.



"Vyše 40 hodín ubehlo od tejto katastrofy. Dostávame veľa informácií o ľuďoch, ktorí potrebujú záchranu. Sú ľudia čakajúci na pomoc," uviedol japonský premiér Fumio Kišida po stredajšom stretnutí mimoriadnej pracovnej skupiny.



Dodal, že do záchranných prác je zapojená polícia, hasiči a iné operačné jednotky. "Žiadame vás, aby ste mysleli na to, že bojujeme s časom a robíme všetko pre záchranu životov. Životy ľudí kladieme na prvé miesto," povedal premiér.



Záchranná operácia je mimoriadne naliehavá aj vzhľadom na to, že japonská meteorologická služba predpovedala v zasiahnutej oblasti prudké dažďové zrážky. Vydala tiež varovania pred zosuvmi pôdy, ktoré hrozia do stredy večera.



Takmer 34.000 domácností v Išikawe je stále bez dodávok elektrickej energie. Mnohé mestá nemajú tečúcu vodu. Prevádzku už však obnovili vysokorýchlostné vlaky Šinkansen.



V Japonsku sa každoročne vyskytnú stovky zemetrasení, no veľká väčšina z nich nespôsobí škody, uvádza AFP. V roku 2011 však severovýchod Japonska zasiahlo rozsiahle zemetrasenie s magnitúdou 9, ktoré vyvolalo cunami, v dôsledku čoho zahynulo alebo zostalo nezvestných približne 18.500 ľudí. Okrem toho bola poškodené aj jadrová elektráreň Fukušima, čo viedlo k jednej z najhorších jadrových katastrof.