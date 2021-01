Počet obetí zemetrasenia v Indonézii vzrástol na 81

Príslušník policajnej jednotky a stopovací pes prehľadávajú trosky nemocnice, ktorá sa zrútila v dôsledku piatkového zemetrasenia v meste Mamuju na indonézskom ostrove Sulawesi v nedeľu 17. januára 2021. Foto: TASR/AP

Záchranári prehľadávajú trosky zničených budov po zemetrasení v meste Mamuju, na ostrove v Západnom Sulawesi v Indonézii 15. januára 2021. Foto: TASR/AP

Jakarta 18. januára (TASR) - Na najmenej 81 mŕtvych stúpol v pondelok počet obetí silného zemetrasenia s magnitúdou 6,2, ktoré v piatok ráno zasiahlo indonézsky ostrov Sulawesi. V oblasti naďalej pokračujú pátracie a záchranné operácie. S odvolaním sa na vyjadrenie hovorcu indonézskeho Národného úradu pre zmierňovanie následkov katastrof (BNPB) o tom informovala agentúra Reuters.Vážne zranenia utrpelo pri otrasoch najmenej 250 ľudí, dodal hovorca. Svoje domovy muselo opustiť viac ako 19.000 obyvateľov. Zemetrasenie zasiahlo provinciu Západné Sulawesi v piatok skoro ráno, keď väčšina obyvateľov ešte spala.V dôsledku otrasov utrpeli značné škody stovky domov, jedno nákupné centrum, nemocnica a niekoľko hotelov.Úrady sa teraz snažia zabezpečiť, aby sa medzi tisíckami evakuovaných osôb nerozšíril nový koronavírus a tak ich testujú pomocou antigénových rýchlotestov.Silné zemetrasenie je len jednou z prírodných katastrof, ktoré Indonéziu postihli krátko po Novom roku. Záplavy v provinciách Západné Sulawesi a Južný Kalimantan si tento mesiac vyžiadali najmenej 15 obetí. Prinajmenšom 28 ľudí zahynulo aj pri zosuvoch pôdy v provincii Západná Jáva.Na ostrove Jáva sa v januári tiež prebudili sopky Merapi a Semeru, pripomína Reuters.Okrem prírodných katastrof sa v Indonézii zrútilo 9. januára do Jávskeho mora lietadlo s 62 ľuďmi na palube. K pádu došlo krátko po štarte z Jakarty, pričom nehodu nikto na palube neprežil.Indonézia so svojimi viac ako 17.000 ostrovmi a vyše 260 miliónmi obyvateľov zažíva častú seizmickú a vulkanickú aktivitu vzhľadom na to, že sa nachádza v oblasti známej ako tichomorský ohnivý kruh, kde sa stretáva viacero tektonických platní.V roku 2018 zomreli tisíce ľudí pri ničivom zemetrasení s magnitúdou 7,5 a následných vlnách cunami, ktoré postihli mesto Palu ležiace taktiež na ostrove Sulawesi.