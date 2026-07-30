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Počet obetí zemetrasenia v Japonsku sa zvýšil na 17

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Na leteckej snímke časť mosta, ktorý poškodilo zemetrasenie s odhadovanou magnitúdou 7,1 v meste Jacuširo, v prefektúre Kumamoto, na japonskom ostrove Kjúšú v utorok 28. júla 2026. Foto: TASR/AP

Zemetrasenie s magnitúdou 7,1 zasiahlo v utorok popoludní japonskú prefektúru Kumamoto na ostrove Kjúšú a poškodilo budovy a cesty v celom regióne.

Autor TASR
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Tokio 30. júla (TASR) - Počet obetí zemetrasenia na japonskom ostrove Kjúšú sa zvýšil na najmenej 17, oznámili vo štvrtok miestne úrady v novej bilancii. Bez známok život je podľa nich šesť ľudí a ďalších päť je v kritickom stave. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP.

Zemetrasenie s magnitúdou 7,1 zasiahlo v utorok popoludní japonskú prefektúru Kumamoto na ostrove Kjúšú a poškodilo budovy a cesty v celom regióne.

K najvážnejším škodám došlo v nákupnom centre Aeon v meste Kašima, kde otrasy spôsobili výbuch. V čase zemetrasenia sa vnútri nachádzali tisíce ľudí. Približne 3000 zákazníkov sa stihlo evakuovať na parkovisko ešte pred explóziou. K možným preživším v troskách centra sa medzičasom pokúšajú dostať stovky záchranárov.

Medzi 17 obeťami zemetrasenia je podľa AFP aj zahraničný štátny príslušník. Ide o stážistu z Vietnamu, na ktorého spadol žeriav v továrni, kde pracoval. Agentúra AP informovala, že mŕtvych je 18.

V dôsledku otrasov zostáva bez prúdu približne 22.670 domácností a zariadení. V stredu malo približne 84.000 domácností problémy s dodávkou vody.
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