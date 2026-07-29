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Počet obetí zemetrasenia v Japonsku stúpol na 14

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Na snímke žena so psom kráčajú okolo budovy poškodenej po zemetrasení s odhadovanou magnitúdou 7,1 v meste Jacuširo, v prefektúre Kumamoto, na japonskom ostrove Kjúšú v utorok 28. júla 2026. Foto: TASR/AP

Zemetrasenie s magnitúdou 7,1 zasiahlo v utorok popoludní japonskú prefektúru Kumamoto na ostrove Kjúšú.

Autor TASR
Tokio 29. júla (TASR) - Počet obetí utorkového zemetrasenia na juhozápade Japonska stúpol na najmenej 14, uviedli v stredu miestne úrady. Počet obetí môže ešte narásť, píše TASR na základe správy agentúry DPA.

Záchranné tímy pokračujú v pátracích akciách v prefektúre Kumamoto, napísala agentúra Kyodo News. „Stále sú ľudia, ktorí čakajú na záchranu. Sú to preteky s časom,“ vyhlásila premiérka Sanae Takaičiová. „Mobilizujeme všetky dostupné zdroje, aby sme zachránili čo najviac ľudí,“ dodala.

Zemetrasenie s magnitúdou 7,1 zasiahlo v utorok popoludní japonskú prefektúru Kumamoto na ostrove Kjúšú. Budovy a cesty sú poškodené v celom regióne a miestne médiá písali o desiatkach zranených. Najmenej traja ľudia zahynuli v obchodnom centre v meste Kašima po výbuchu spôsobenom zemetrasením.

Meteorológovia varovali pred možnými silnými dotrasmi počas nasledujúceho týždňa a upozornili aj na zvýšené riziko zosuvov pôdy.

Japonsko leží v oblasti tzv. Ohnivého kruhu na hraniciach viacerých litosférických dosiek v Tichom oceáne, kde dochádza približne k pätine všetkých zemetrasení s magnitúdou najmenej 6,0. Zemetrasenie v Kumamote spred desiatich rokov si vyžiadalo 275 obetí, zranilo viac než 2700 ľudí a poškodilo tisíce budov vrátane historického hradu Kumamoto.
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