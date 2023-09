Počet obetí zemetrasenia v Maroku presiahol 1000

Rabat 9. septembra (TASR) – Silné zemetrasenie, ktoré v noci na sobotu zasiahlo Maroko, si vyžiadalo najmenej 1037 životov. Zranenia utrpelo ďalších 1204 ľudí, z nich 721 je v kritickom stave, oznámilo popoludní marocké ministerstvo vnútra. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP, AP a DPA.



Očakáva sa, že počty obetí sa ešte zvýšia. Záchranári sa len postupne dostávajú do odľahlých oblastí, podľa úradov je väčšina škôd mimo miest.



Zemetrasenie s magnitúdou 6,8 nastalo v piatok necelú hodinu pred polnocou miestneho času. Došlo k nemu v pohorí Atlas 70 kilometrov juhozápadne od turistami vyhľadávaného mesta Marrákeš. Krátko na to prišiel dotras s magnitúdou 4,9.



Otrasy zdevastovali horské dediny a zničili alebo poškodili mnohé budovy vrátane pamiatok zapísaných do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Zábery na sociálnych sieťach zachytávajú trosky i ľudí utekajúcich z budov. Mnohí z obáv z ďalších zemetrasení strávili noc vonku.



Najsilnejšie zemetrasenie v Maroku za posledné storočie bolo cítiť v okruhu 400 kilometrov. Ľudí vytrhlo zo spánku aj v Španielsku a Portugalsku. Pocítili ho tiež v Alžírsku. Správy o škodách alebo obetiach tam nie sú k dispozícii.