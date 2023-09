Počet obetí zemetrasenia v Maroku sa zvýšil na 2122

Rabat 10. septembra (TASR) – Po silnom zemetrasení v Maroku sa počet potvrdených obetí zvýšil na 2122 mŕtvych. Marocké ministerstvo vnútra v nedeľu popoludní tiež oznámilo, že zranenia utrpelo ďalších najmenej 2421 ľudí, 1404 z nich kritické. TASR informácie prevzala od agentúr DPA a AP.



Záchranné tímy naďalej pátrajú v zasiahnutých oblastiach po ľuďoch, ktorí prežili, v odľahlých horských regiónoch však postupujú s ťažkosťami.



Zemetrasenie s magnitúdou 6,8 z piatkovej noci bolo najsilnejším v Maroku za vyše 100 rokov. V severoafrickej krajine vyhlásili od nedele trojdňový štátny smútok. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) postihol živel viac ako 300.000 ľudí v Marrákeši a okolitom regióne.



Ľudia, ktorých zemetrasenie pripravilo o domov alebo ktorí sa obávali ďalších dotrasov, spali v noci na nedeľu vonku. Najväčšie škody sú vo vidieckych obciach, do ktorých je ťažké sa dostať vzhľadom na zavalené cesty.



Tieto oblasti v nedeľu zasiahol dotras s magnitúdou 3,9. Nie je jasné, či si vyžiadal ďalšie škody alebo obete.



Marocká armáda zmobilizovala pátracie a záchranné tímy a kráľ Muhammad VI. nariadil poslať ľuďom pripraveným o domovy vodu, prídely potravín a prístrešia. Niektorí obyvatelia sa však na sociálnych sieťach sťažovali na to, že vláda neumožňuje väčšiu pomoc so zahraničia.



Maroko dosiaľ oficiálne nepožiadalo o medzinárodnú pomoc, ako to urobilo Turecko už niekoľko hodín po masívnom zemetrasení z tohto roka, uviedli humanitárne organizácie.



Ponuky pomoci pritom prichádzali z celého sveta. Podľa Záchranárov bez hraníc sa na platforme OSN zaregistrovalo približne 100 tímov s celkovo 3500 záchranármi pripravenými vyraziť do Maroka, keď ich o to požiadajú.



Do Marrákeša však dorazil španielsky pátrací a záchranný tím a na ceste bola aj skupina záchranárov z francúzskeho Nice.



Vo Francúzsku, ktoré potvrdilo smrť štyroch svojich občanov pri zemetrasení, ponúkli mestá humanitárnu pomoc za viac ako dva milióny eur.