Počet obetí zemetrasenia v Turecku a Sýrii stúpol nad 25.000

Istanbul 11. februára (TASR) - Počet obetí katastrofálneho zemetrasenia, ktoré začiatkom týždňa zasiahlo Turecko a Sýriu, stúpol v sobotu na viac ako 25.000, zatiaľ čo sa záchranári v mrazivom počasí snažia nájsť ďalších živých ľudí. TASR správu prevzala z tlačových agentúr AP a AFP.



Úrady a zdravotnícke zdroje uviedli, že v dôsledku pondelkových otrasov s magnitúdou 7,8 zomrelo v sutinách v Turecku 21.848 ľudí, v Sýrii 3553 ľudí. Celková potvrdená bilancia sa tak zvýšila na 25.401 mŕtvych.



V samotnom Turecku utrpelo zranenia približne 80.000 ľudí, uviedol turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, ktorý v sobotu navštívil zasiahnuté mesto Diyarbakir.



Prezident dodal, že univerzity až do leta budú poskytovať iba diaľkové štúdium, čím sa uvoľnia štátne internáty pre preživších, ktorí zostali bez domova.



Teploty v celom postihnutom regióne zostávajú pod bodom mrazu a mnohí ľudia nemajú žiadne prístrešie. Turecká vláda distribuovala milióny teplých jedál, ako aj stany a prikrývky.



Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus pricestoval v sobotu do sýrskeho mesta Aleppo a priniesol 35 ton zdravotníckeho vybavenia. Ďalšie lietadlo s 30 tonami zásob príde v najbližších dňoch.