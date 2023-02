Počet obetí zemetrasenia v Turecku a Sýrii presiahol 37.500

Ankara/Damask 13. februára (TASR) - Počet obetí minulotýždňového ničivého zemetrasenia v Turecku a Sýrii v pondelok presiahol 37.500. Pátracie a záchranárske tímy zároveň začali postupne zvoľňovať tempo svojej činnosti. TASR správu prevzala z agentúr DPA a AFP.



Podľa aktuálnych oficiálnych údajov prišlo v Turecku o život 31.643 ľudí a v Sýrii približne 5900 osôb, informovala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).



Organizácia Spojených národov (OSN) odhadla, že celkový počet obetí zemetrasenia by mohol presiahnuť 50.000.



Agentúra Reuters uvádza, že záchranári sa stále snažia prehľadávať trosky a pátrať po preživších. V pondelok, týždeň po zemetrasení, sa im podarilo zachrániť z ruín zrútenej budovy v provincii Gaziantep 40-ročnú ženu.



Silné zemetrasenie s magnitúdou 7,8, po ktorom nasledovalo približne 200 dotrasov, zasiahlo oblasť okolo turecko-sýrskych hraníc v noci na 6. februára. Viaceré krajiny a medzinárodné organizácie vrátane EÚ a NATO Turecku a Sýrii ponúkli pomoc.



Turecké úrady sa medzičasom zamerali na osoby, ktoré sú údajne zodpovedné za výstavbu niektorých budov nezákonnými alebo nekvalitnými metódami. V tejto súvislosti už turecké úrady nariadili zatknúť už vyše 130 ľudí. Odborníci dlhodobo upozorňovali na to, že niektoré stavby v Turecku nie sú bezpečné.