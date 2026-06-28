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Počet obetí zemetrasenia vo Venezuele je cez 1450
Predchádzajúca bilancia zo soboty uvádzala 1430 obetí na životoch.
Autor TASR
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Caracas 28. júna (TASR) - Počet obetí dvoch zemetrasení vo Venezuele sa zvýšil na najmenej 1450, oznámil v nedeľu predseda tamojšieho parlamentu Jorge Rodríguez. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Predchádzajúca bilancia zo soboty uvádzala 1430 obetí na životoch. Organizácia Spojených národov odhaduje, že nezvestných je stále približne 50.000 ľudí. Rodríguez upresnil, že po zemetraseniach sa úplne zrútilo 189 budov.
Šéf venezuelského parlamentu ďalej uviedol, že viac ako 3150 ľudí bolo zranených a 12.721 bolo vysídlených alebo inak postihnutých. Na pátracích akciách sa podľa jeho slov podieľa 2624 zahraničných záchranárov.
Dve za sebou nasledujúce zemetrasenia so silou 7,2 a 7,5 magnitúdy udreli vo Venezuele v noci na štvrtok. Najväčšie škody zaznamenal severný štát La Guaira a pobrežná oblasť severne od Caracasu.
Predchádzajúca bilancia zo soboty uvádzala 1430 obetí na životoch. Organizácia Spojených národov odhaduje, že nezvestných je stále približne 50.000 ľudí. Rodríguez upresnil, že po zemetraseniach sa úplne zrútilo 189 budov.
Šéf venezuelského parlamentu ďalej uviedol, že viac ako 3150 ľudí bolo zranených a 12.721 bolo vysídlených alebo inak postihnutých. Na pátracích akciách sa podľa jeho slov podieľa 2624 zahraničných záchranárov.
Dve za sebou nasledujúce zemetrasenia so silou 7,2 a 7,5 magnitúdy udreli vo Venezuele v noci na štvrtok. Najväčšie škody zaznamenal severný štát La Guaira a pobrežná oblasť severne od Caracasu.