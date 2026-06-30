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Počet obetí zemetrasenia vo Venezuele stúpol na 1943
Dva za sebou nasledujúce otrasy s magnitúdou 7,2 a 7,5 udreli vo Venezuele v noci na štvrtok.
Autor TASR
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Caracas 30. júna (TASR) - Počet obetí minulotýždňového zemetrasenia s dvoma silnými otrasmi vo Venezuele stúpol na 1943, oznámil v utorok predseda tamojšieho parlamentu Jorge Rodríguez. Počet zranených sa takmer zdvojnásobil na 10.571 a zachránených bolo 6461 ľudí, píše TASR na základe správ agentúr Reuters, AFP a DPA.
Dva za sebou nasledujúce otrasy s magnitúdou 7,2 a 7,5 udreli vo Venezuele v noci na štvrtok. Najväčšie škody zaznamenal severný štát La Guaira a pobrežná oblasť severne od Caracasu. Úplne sa zrútilo 189 budov.
Na pomoc do juhoamerickej krajiny prichádzajú záchranári z rôznych častí sveta. Do Venezuely v nedeľu ráno odletel aj slovenský záchranný tím zložený z 15 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, piatich členov Horskej záchrannej služby a štyroch pátracích psov.
Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) v utorok v príspevku na sociálnej sieti Facebook informoval, že jeho vyslanému tímu sa zatiaľ nepodarilo nájsť žiadnych preživších.
Dva za sebou nasledujúce otrasy s magnitúdou 7,2 a 7,5 udreli vo Venezuele v noci na štvrtok. Najväčšie škody zaznamenal severný štát La Guaira a pobrežná oblasť severne od Caracasu. Úplne sa zrútilo 189 budov.
Na pomoc do juhoamerickej krajiny prichádzajú záchranári z rôznych častí sveta. Do Venezuely v nedeľu ráno odletel aj slovenský záchranný tím zložený z 15 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, piatich členov Horskej záchrannej služby a štyroch pátracích psov.
Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) v utorok v príspevku na sociálnej sieti Facebook informoval, že jeho vyslanému tímu sa zatiaľ nepodarilo nájsť žiadnych preživších.