< sekcia Zahraničie
Počet obetí zemetrasenia vo Venezuele sa zvýšil na 2595
Podľa neoficiálneho, no všeobecne používaného zoznamu, sú nezvestné desaťtisíce ľudí.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Caracas 3. júla (TASR) - Počet obetí minulotýždňového zemetrasenia vo Venezuele sa zvýšil na najmenej 2595. Zranených je vyše 12.000, oznámila v noci na piatok SELČ dočasná prezidenta Delcy Rodríguezová. Bilancia zo stredy uvádzala 2295 mŕtvych a viac než 11.000 zranených. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Podľa neoficiálneho, no všeobecne používaného zoznamu, sú nezvestné desaťtisíce ľudí. Organizácia Spojených národov tento týždeň uviedla, že pre Venezuelu obstaráva 10.000 vriec na mŕtvoly. To zhruba naznačuje očakávaný celkový počet obetí.
Dva ničivé otrasy so silou 7,2 a 7,5, ktoré Venezuelu zasiahli minulý týždeň v noci na štvrtok, poškodili alebo zničili 58.870 budov a bez strechy nad hlavou sa ocitlo takmer 13.000 ľudí.
Rodríguezová je podľa agentúry AP kritizovaná za pomalú a neorganizovanú reakciu na následky zemetrasenia. V noci na piatok na tlačovej konferencii povedala, že vláda neplánuje vytvoriť masové hroby pre obete prírodnej katastrofy.
Rady ľudí čakajúcich na pomoc sa každým dňom predlžujú a mnohí prežívajú len vďaka ochote dobrovoľníkov a darom od spoluobčanov. Svetový potravinový program v utorok vyzval na poskytnutie 50 miliónov dolárov na zabezpečenie stravy pre zhruba 500.000 ľudí vo Venezuele na tri mesiace.
Podľa neoficiálneho, no všeobecne používaného zoznamu, sú nezvestné desaťtisíce ľudí. Organizácia Spojených národov tento týždeň uviedla, že pre Venezuelu obstaráva 10.000 vriec na mŕtvoly. To zhruba naznačuje očakávaný celkový počet obetí.
Dva ničivé otrasy so silou 7,2 a 7,5, ktoré Venezuelu zasiahli minulý týždeň v noci na štvrtok, poškodili alebo zničili 58.870 budov a bez strechy nad hlavou sa ocitlo takmer 13.000 ľudí.
Rodríguezová je podľa agentúry AP kritizovaná za pomalú a neorganizovanú reakciu na následky zemetrasenia. V noci na piatok na tlačovej konferencii povedala, že vláda neplánuje vytvoriť masové hroby pre obete prírodnej katastrofy.
Rady ľudí čakajúcich na pomoc sa každým dňom predlžujú a mnohí prežívajú len vďaka ochote dobrovoľníkov a darom od spoluobčanov. Svetový potravinový program v utorok vyzval na poskytnutie 50 miliónov dolárov na zabezpečenie stravy pre zhruba 500.000 ľudí vo Venezuele na tri mesiace.