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Počet obetí zemetrasenia vo Venezuele sa zvýšil na 3535
Zemetrasenie s dvomi silnými otrasmi s magnitúdou 7,2 a 7,5 udrelo vo Venezuele 24. júna. Po ňom nasledovala ešte séria slabších otrasov.
Autor TASR
Caracas 7. júla (TASR) - Počet obetí ničivého zemetrasenia vo Venezuele sa zvýšil na 3535. Podľa agentúry AFP to vyplýva z aktualizovanej oficiálnej bilancie, ktorú zverejnili v pondelok. Úrady v nedeľu informovali o najmenej 3342 mŕtvych a 16.740 zranených, píše TASR.
Zemetrasenie s dvomi silnými otrasmi s magnitúdou 7,2 a 7,5 udrelo vo Venezuele 24. júna. Po ňom nasledovala ešte séria slabších otrasov. Najväčšie škody zaznamenal pobrežný štát La Guaira. Poškodené je aj medzinárodné letisko v Caracase, ktoré stále neprevádzkuje komerčné lety.
Venezuelská vláda dosiaľ nezverejnila žiadne údaje o počte ľudí, ktorí sú stále nezvestní. Tých môže byť podľa odhadov OSN až 50.000. Webová stránka zriadená opozíciou eviduje viac než 30.000 hlásení o nezvestných osobách.
Medzinárodné záchranné tímy, ktoré do Venezuely pricestovali s cieľom pomôcť nájsť preživších, sa pripravujú na odchod, pričom si uvedomujú, že po 12 dňoch už pravdepodobne pod troskami nenájdu nikoho živého, píše agentúry AP.
Mnohé rodiny medzičasom naďalej pátrajú po svojich zosnulých blízkych v nádeji, že im zabezpečia dôstojný pohreb. Počas víkendu v štáte La Guaira podľa AP nebolo vidieť žiadne vládne jednotky civilnej obrany ani bezpečnostné sily, ktoré by pomáhali pri prehrabávaní trosiek. Prevažná väčšina ľudí na mieste boli civilisti používajúci holé ruky alebo primitívne náradie.
Do Venezuely koncom júna odletel aj slovenský záchranný tím zložený z 15 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), piatich členov Horskej záchrannej služby a štyroch pátracích psov. Napriek maximálnemu úsiliu sa mu nepodarilo nájsť žiadne osoby. Do vlasti sa vrátili v nedeľu.
Zemetrasenie s dvomi silnými otrasmi s magnitúdou 7,2 a 7,5 udrelo vo Venezuele 24. júna. Po ňom nasledovala ešte séria slabších otrasov. Najväčšie škody zaznamenal pobrežný štát La Guaira. Poškodené je aj medzinárodné letisko v Caracase, ktoré stále neprevádzkuje komerčné lety.
Venezuelská vláda dosiaľ nezverejnila žiadne údaje o počte ľudí, ktorí sú stále nezvestní. Tých môže byť podľa odhadov OSN až 50.000. Webová stránka zriadená opozíciou eviduje viac než 30.000 hlásení o nezvestných osobách.
Medzinárodné záchranné tímy, ktoré do Venezuely pricestovali s cieľom pomôcť nájsť preživších, sa pripravujú na odchod, pričom si uvedomujú, že po 12 dňoch už pravdepodobne pod troskami nenájdu nikoho živého, píše agentúry AP.
Mnohé rodiny medzičasom naďalej pátrajú po svojich zosnulých blízkych v nádeji, že im zabezpečia dôstojný pohreb. Počas víkendu v štáte La Guaira podľa AP nebolo vidieť žiadne vládne jednotky civilnej obrany ani bezpečnostné sily, ktoré by pomáhali pri prehrabávaní trosiek. Prevažná väčšina ľudí na mieste boli civilisti používajúci holé ruky alebo primitívne náradie.
Do Venezuely koncom júna odletel aj slovenský záchranný tím zložený z 15 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), piatich členov Horskej záchrannej služby a štyroch pátracích psov. Napriek maximálnemu úsiliu sa mu nepodarilo nájsť žiadne osoby. Do vlasti sa vrátili v nedeľu.