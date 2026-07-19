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Počet obetí zemetrasenia vo Venezuele stúpol na 5119
Sever Venezuely zasiahli 24. júna krátko po sebe dva otrasy zeme s magnitúdou 7,2 a 7,5.
Autor TASR
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Caracas 19. júla (TASR) - Počet obetí zemetrasenia vo Venezuele z minulého mesiaca sa zvýšil na 5119, vyplýva z oficiálnych údajov zverejnených v sobotu miestneho času. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Sever Venezuely zasiahli 24. júna krátko po sebe dva otrasy zeme s magnitúdou 7,2 a 7,5. Najväčšie škody zaznamenali štát La Guaira a pobrežná oblasť severne od hlavného mesta Caracas. Práve z týchto oblastí pochádza najviac obetí.
Počet 16.740 zranených zostal podľa najnovších údajov nezmenený, ukazujú informácie, ktoré poskytol predseda venezuelského parlamentu Jorge Rodriguez. Väčšinu z nich už medzičasom prepustili z nemocníc.
V La Guaire medzitým pokračuje hľadanie tiel obetí v troskách desiatok zrútených budov. Tisíce ľudí prišli o domovy a zriadili pre nich dočasné tábory.
Venezuelské úrady neposkytli odhad počtu ľudí, ktorí sú stále nezvestní, dodala AFP.
Sever Venezuely zasiahli 24. júna krátko po sebe dva otrasy zeme s magnitúdou 7,2 a 7,5. Najväčšie škody zaznamenali štát La Guaira a pobrežná oblasť severne od hlavného mesta Caracas. Práve z týchto oblastí pochádza najviac obetí.
Počet 16.740 zranených zostal podľa najnovších údajov nezmenený, ukazujú informácie, ktoré poskytol predseda venezuelského parlamentu Jorge Rodriguez. Väčšinu z nich už medzičasom prepustili z nemocníc.
V La Guaire medzitým pokračuje hľadanie tiel obetí v troskách desiatok zrútených budov. Tisíce ľudí prišli o domovy a zriadili pre nich dočasné tábory.
Venezuelské úrady neposkytli odhad počtu ľudí, ktorí sú stále nezvestní, dodala AFP.