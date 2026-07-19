Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 19. júl 2026Meniny má Dušana
< sekcia Zahraničie

Počet obetí zemetrasenia vo Venezuele stúpol na 5119

.
Záchranár sedí na troskách budovy, ktorá sa zrútila v dôsledku zemetrasenia v meste La Guaira v nedeľu 12. júla 2026. Foto: TASR/AP

Sever Venezuely zasiahli 24. júna krátko po sebe dva otrasy zeme s magnitúdou 7,2 a 7,5.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Caracas 19. júla (TASR) - Počet obetí zemetrasenia vo Venezuele z minulého mesiaca sa zvýšil na 5119, vyplýva z oficiálnych údajov zverejnených v sobotu miestneho času. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

Sever Venezuely zasiahli 24. júna krátko po sebe dva otrasy zeme s magnitúdou 7,2 a 7,5. Najväčšie škody zaznamenali štát La Guaira a pobrežná oblasť severne od hlavného mesta Caracas. Práve z týchto oblastí pochádza najviac obetí.

Počet 16.740 zranených zostal podľa najnovších údajov nezmenený, ukazujú informácie, ktoré poskytol predseda venezuelského parlamentu Jorge Rodriguez. Väčšinu z nich už medzičasom prepustili z nemocníc.

V La Guaire medzitým pokračuje hľadanie tiel obetí v troskách desiatok zrútených budov. Tisíce ľudí prišli o domovy a zriadili pre nich dočasné tábory.

Venezuelské úrady neposkytli odhad počtu ľudí, ktorí sú stále nezvestní, dodala AFP.
.

Neprehliadnite

Program finále MS v nedeľu 19. júla

Humenné zasiahla silná búrka s krupobitím, vyvracala stromy

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Bude teplo, no prídu aj búrky

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela bývalá dlhoročná sólistka Opery SND