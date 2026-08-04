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Počet obetí zemetrasenia vo Venezuele presiahol hranicu 6000

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Surfer prechádza okolo stanového tábora cestou na tradičný obrad „Paddle Out“, ktorým si v sobotu 1. augusta 2026 vo venezuelskej La Guaire uctia obete zemetrasenia. Foto: TASR/AP

Venezuelu zasiahli 24. júna dva otrasy s magnitúdou 7,2 a 7,5 v priebehu jednej minúty. Najväčšie škody zaznamenal severný štát La Guaira a pobrežná oblasť severne od hlavného mesta Caracas.

Autor TASR
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Caracas 4. augusta (TASR) - Počet obetí ničivého zemetrasenia, ktoré koncom júna zasiahlo Venezuelu, stúpol na 6125. Na sociálnej sieti X o tom v pondelok večer informoval predseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez, píše TASR.

Venezuelu zasiahli 24. júna dva otrasy s magnitúdou 7,2 a 7,5 v priebehu jednej minúty. Najväčšie škody zaznamenal severný štát La Guaira a pobrežná oblasť severne od hlavného mesta Caracas.

Venezuelskí poslanci v piatok jednomyseľne schválili zákon o bývaní, ktorý uľahčuje prenájom nehnuteľností. Opatrenie ruší zákony obmedzujúce prenajímanie nehnuteľností, ktoré prijali bývalé ľavicové vlády. Cieľom legislatívy je „zabezpečiť, aby ľudia nepociťovali žiadny strach z prenájmu svojich domovov“, uviedol Rodríguez.

Venezuelské úrady minulý týždeň začali v meste La Guaira s búraním poničených budov. Vojaci najskôr ohradili príslušné oblasti a následne budovy odstrelili pomocou výbušnín.
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