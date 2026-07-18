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Počet obetí zemetrasenia vo Venezuele stúpol na viac než 5000

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Na snímke zemetrasenie vo Venezuele. Foto: TASR/AP

Venezuelu zasiahli koncom júna dva otrasy s magnitúdou 7,2 a 7,5 v priebehu jednej minúty.

Autor TASR
Caracas 18. júla (TASR) - Zemetrasenie, ktoré minulý mesiac zasiahlo Venezuelu, si vyžiadalo už 5069 ľudských životov. Podľa agentúry AFP to v piatok oznámil na platforme Telegram predseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez, píše TASR.

Venezuelu zasiahli koncom júna dva otrasy s magnitúdou 7,2 a 7,5 v priebehu jednej minúty. Najväčšie škody zaznamenal severný štát La Guaira a pobrežná oblasť severne od hlavného mesta Caracas. Práve z týchto oblastí pochádza najviac obetí.

Zranenia utrpelo 16.740 ľudí, pričom tento počet zostáva nezmenený, uvádza AFP. Väčšinu z nich už medzičasom prepustili z nemocníc.

Podľa agentúry AFP približne 20.000 ľudí prišlo v dôsledku zemetrasenia o strechu nad hlavou a v súčasnosti žijú v preplnených táboroch, z ktorých mnohé nemajú prívod vody ani vhodné hygienické zariadenia.
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