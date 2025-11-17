< sekcia Zahraničie
Počet obetí zosuvov pôdy v Indonézii stúpol na 18
Silné dažde vyvolali vo štvrtok zosuv pôdy, ktorý postihol niekoľko miest v okrese Cilacap v provincii Stredná Jáva.
Autor TASR
Jakarta 17. novembra (TASR) - Na 18 stúpol od minulého týždňa počet obetí troch rozsiahlych zosuvov pôdy, ktoré postihli indonézsky ostrov Jáva v dôsledku hustých zrážok. Nezvestných je vyše 30 ľudí, uviedol v pondelok tamojší predstaviteľ úradu pre riadenie katastrof. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Silné dažde vyvolali vo štvrtok zosuv pôdy, ktorý postihol niekoľko miest v okrese Cilacap v provincii Stredná Jáva. Extrémne počasie si tu podľa dostupných informácií vyžiadalo 16 obetí.
Ďalšie dva zosuvy pôdy zasiahli v sobotu a nedeľu dedinu v okrese Banjarnegara v tej istej provincii, uviedol hovorca národnej agentúry pre zmierňovanie následkov katastrof Abdul Muhari. Doplnil, že v oblasti zatiaľ evidujú dve obete.
Pátranie po nezvestných pokračuje.
Miestne úrady tiež určili oblasť na výstavbu dočasného bývania pre obyvateľov, ktorých domy boli poškodené alebo úplne zničené extrémnym počasím.
Národná meteorologická agentúra varovala, že v nasledujúcich týždňoch možno očakávať v niekoľkých regiónoch ďalšiu sériu silných dažďov.
Daždivé obdobie monzúnov v Indonézii trvá zvyčajne od novembra do apríla a často prináša zosuvy pôdy, prívalové povodne a choroby prenášané vodou. Búrková sezóna je v dôsledku zmeny klímy dlhšia a intenzívnejšia.
Začiatkom novembra si prívalové povodne a zosuvy pôdy v odľahlej oblasti Papuy vyžiadali najmenej 15 obetí a ďalších osem je nezvestných.
Silné dažde vyvolali vo štvrtok zosuv pôdy, ktorý postihol niekoľko miest v okrese Cilacap v provincii Stredná Jáva. Extrémne počasie si tu podľa dostupných informácií vyžiadalo 16 obetí.
Ďalšie dva zosuvy pôdy zasiahli v sobotu a nedeľu dedinu v okrese Banjarnegara v tej istej provincii, uviedol hovorca národnej agentúry pre zmierňovanie následkov katastrof Abdul Muhari. Doplnil, že v oblasti zatiaľ evidujú dve obete.
Pátranie po nezvestných pokračuje.
Miestne úrady tiež určili oblasť na výstavbu dočasného bývania pre obyvateľov, ktorých domy boli poškodené alebo úplne zničené extrémnym počasím.
Národná meteorologická agentúra varovala, že v nasledujúcich týždňoch možno očakávať v niekoľkých regiónoch ďalšiu sériu silných dažďov.
Daždivé obdobie monzúnov v Indonézii trvá zvyčajne od novembra do apríla a často prináša zosuvy pôdy, prívalové povodne a choroby prenášané vodou. Búrková sezóna je v dôsledku zmeny klímy dlhšia a intenzívnejšia.
Začiatkom novembra si prívalové povodne a zosuvy pôdy v odľahlej oblasti Papuy vyžiadali najmenej 15 obetí a ďalších osem je nezvestných.