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Počet obetí zosuvu odpadu v Guinei stúpol na 34
K nehode došlo po silných dažďoch v noci na nedeľu vo štvrti Dar-es-salam, keď sa na tamojšej najväčšej skládke zosunula obrovská hromada odpadu na neďaleké chatrné domy.
Autor TASR
Konakry 26. augusta (TASR) - Na najmenej 34 stúpol počet obetí zosuvu odpadu, ku ktorému došlo počas víkendu v guinejskom hlavnom meste Konakry. Úrady zároveň hlásia 33 zranených. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
K nehode došlo po silných dažďoch v noci na nedeľu vo štvrti Dar-es-salam, keď sa na tamojšej najväčšej skládke zosunula obrovská hromada odpadu na neďaleké chatrné domy.
Aktualizované údaje poskytla guinejská ministerka zdravotníctva Khaite Sallová. Uviedla, že medzi obeťami bolo aj niekoľko občanov Sierry Leone.
„Kontaktovali sme ministerstvo zahraničných vecí, ktoré následne kontaktovalo veľvyslanectvo Sierry Leone s cieľom identifikovať svojich občanov a zabezpečiť prevoz tiel,“ uviedla Sallová pre novinárov.
Guinejská vláda zároveň informovala, že plánuje zorganizovať hromadný pohreb všetkých obetí.
Vláda v uplynulých dňoch nariadila vysťahovanie obyvateľov okolia skládky a bezpečnostné opatrenia pre areál vzhľadom na obavy zo zrútenia hromád odpadu. Mnohí tam však v čase nešťastia stále zostávali.
Dažďová sezóna je v tejto oblasti mimoriadne dlhá a intenzívna, konštatuje AFP.
K nehode došlo po silných dažďoch v noci na nedeľu vo štvrti Dar-es-salam, keď sa na tamojšej najväčšej skládke zosunula obrovská hromada odpadu na neďaleké chatrné domy.
Aktualizované údaje poskytla guinejská ministerka zdravotníctva Khaite Sallová. Uviedla, že medzi obeťami bolo aj niekoľko občanov Sierry Leone.
„Kontaktovali sme ministerstvo zahraničných vecí, ktoré následne kontaktovalo veľvyslanectvo Sierry Leone s cieľom identifikovať svojich občanov a zabezpečiť prevoz tiel,“ uviedla Sallová pre novinárov.
Guinejská vláda zároveň informovala, že plánuje zorganizovať hromadný pohreb všetkých obetí.
Vláda v uplynulých dňoch nariadila vysťahovanie obyvateľov okolia skládky a bezpečnostné opatrenia pre areál vzhľadom na obavy zo zrútenia hromád odpadu. Mnohí tam však v čase nešťastia stále zostávali.
Dažďová sezóna je v tejto oblasti mimoriadne dlhá a intenzívna, konštatuje AFP.