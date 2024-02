Počet obetí zosuvu pôdy na Filipínach stúpol

Manila 9. februára (TASR) - Na 27 sa v piatok zvýšila bilancia obetí zosuvu pôdy v juhofilipínskej dedine Masara, v ktorej sa nachádza zlatá baňa. Oznámili to záchranné zložky, ktoré z blata vytiahli ďalšie telá, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Na mieste zosuvu ostáva naďalej nezvestných 89 ľudí. Zranených je 32 osôb. V piatok sa poradilo zachrániť po takmer 60 hodinách od zosuvu trojročné dievča.



"Je to zázrak," povedal predstaviteľ záchranárov Edward Macapili, podľa ktorého sa členovia pátracích tímov domnievali, že už nenájdu nikoho živého.



"Záchranárom to dodalo nádej. Deti vydržia väčšinou menej než dospelí, a napriek tomu toto dieťa prežilo," povedal.



K zosuvu pôdy došlo v noci na stredu v dôsledku silných dažďov. Zosúvajúca sa masa pôdy strhla niekoľko domov, zavalila tri autobusy a jeden minibus, ktorý mal odviezť robotníkov zo zlatej bane.