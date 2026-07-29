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Počet obetí zosuvu pôdy na juhu Číny stúpol na 41

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Záchranári odpratávajú trosky a pátrajú po uviaznutých obetiach na mieste zosuvu pôdy v okrese Peng-šuej v oblasti Čchung-čching na juhozápade Číny v sobotu 18. júla 2026. Foto: TASR/AP

K zosuvu došlo ešte 17. júla. Masa hornín a zeminy sa uvoľnila zo svahu a zasiahla obytné aj obchodné budovy.

Autor TASR
Peking 29. júla (TASR) - Záchranári našli ďalších 30 obetí zosuvu pôdy, ktorý tento mesiac zasiahol mesto Čchung-čching na juhu Číny. Počet potvrdených obetí tak vzrástol na 41, informovali v utorok tamojšie úrady. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

K zosuvu došlo ešte 17. júla. Masa hornín a zeminy sa uvoľnila zo svahu a zasiahla obytné aj obchodné budovy.

Zábery čínskej štátnej televízie ukázali rozsiahle nánosy skál a zeminy, ktoré zasypali ulicu s obytnými a komerčnými objektmi. Na mieste zasahovali stovky záchranárov.

Úrady predtým uviedli, že pri pátraní po približne 50 nezvestných ľuďoch nezaznamenali v troskách žiadne známky života. Po vykonaní testov DNA a identifikácii tiel a ľudských pozostatkov následne potvrdili ďalších 30 obetí.

Podľa úradu pre plánovanie a prírodné zdroje zosuv obsahoval približne 18.000 kubických metrov horniny a sutín. Najväčší balvan, ktorý sa pri ňom uvoľnil, mal objem približne 3000 kubických metrov.
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