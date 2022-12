Počet obetí zosuvu pôdy na ostrove Ischia stúpol na desať

Rím 1. decembra (TASR) - Počet obetí sobotňajšieho zosuvy pôdy na talianskom ostrove Ischia stúpol na desať. Oznámili vo štvrtok miestne úrady po tom, čo sa podarilo nájsť telá ďalších dvoch obetí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Záchranným zložkám v Neapolskej prefektúre sa najnovšie podarilo nájsť a identifikovať dve telá mužov vo veku 38 a 31 rokov, oznámila miestna kancelária ministerstva vnútra.



Stále ostávajú nezvestné dve osoby, no šance na to, že sa nájdu živé, sú po objavení dvoch nových obetí ešte nižšie, domnieva sa Reuters.



Masa bahna, sutín a kameňov sa uvoľnila v sobotu po prudkých dažďoch z najvyššej hory na Ischii a poškodila viareré budovy, cesty a okolie tamojšieho mestečka Casamicciola Terme. Medzi potvrdenými obeťami tragédie na ostrove v Neapolskom zálive je aj novorodenec a ďalšie dve deti. V dôsledku zosuvu pôdu museli úrady evakuovať približne 300 ľudí.



Ischia je sopečný ostrov, ktorý je od Neapola vzdialený asi 30 kilometrov. Známy je svojimi termálnymi kúpeľmi a malebným pobrežím, no je veľmi náchylný na prírodné katastrofy. V spomínanom mestečku Casamicciola Terme zomreli v roku 2017 dvaja ľudia v dôsledku zemetrasenia s magnitúdou 4. V roku 2006 a 2009 mestečko zasiahli aj ďalšie dva zosuvy pôdy, ktoré si vyžiadali životy piatich ľudí.



Mnohí odborníci a aktivisti tiež upozorňujú, že Ischia je voči prírodným pohromám zraniteľnejšia aj z dôvodu vysokého počtu nelegálne postavených budov. Miestni politici však tvrdia, že najväčším problémom ostrova je neexistencia preventívnych opatrení proti zosuvom pôdy.