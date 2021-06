Počet obetí zrážky dvoch rýchlikov vzrástol na vyše 50

Multán 7. júna (TASR) - Najmenej 51 ľudí zahynulo a viac ako 100 sa zranilo počas zrážky dvoch rýchlikov, ku ktorej došlo v pondelok ráno v okrese Ghotki v provincii Sindh ležiacej na juhu Pakistanu, informovala agentúra AP.



Ku zrážke vlakov došlo skoro nadránom a počas celého pondelku prebiehali záchranné akcie, pričom počet obetí rástol. Na miesto dorazila aj ťažká technika, ktorá pomohla vyslobodiť niektorých pasažierov. Záchranári vraky rýchlikov naďalej prehľadávajú, od nehody však uplynulo už viac ako 15 hodín, preto šance na to, že nájdu ešte nejakých preživších sú nízke.



Podľa dostupných informácií sa najprv vykoľajil Millat Express, do ktorého zakrátko narazil vlak Sir Syed Express. Podľa predstaviteľov železníc sa v oboch vlakoch nachádzalo asi 1100 cestujúcich.



Zatiaľ nie je známe, čo spôsobilo vykoľajenie vlaku. Podľa pakistanského ministra pre železnice sa momentálne odborníci snažia určiť príčinu nehody a prešetrené budú všetky možnosti vrátane sabotáže.



Riaditeľ železníc však uviedol, že na mieste nehody sa nachádzali staré koľaje, ktoré bolo treba vymeniť.



Železničné nešťastia sú v Pakistane pomerne časté. Spôsobuje ich najmä neudržiavaný signalizačný systém a zlý stav tratí. V januári 1990 prišlo pri náraze plne obsadeného osobného vlaku do stojaceho nákladného vlaku v južnom Pakistane o život 210 ľudí. Ide o doteraz najhoršie železničné nešťastie v dejinách Pakistanu.