Počet obetí zrážky rýchlovlakov v Španielsku stúpol na 41

Na videosnímke záchranári zasahujú na mieste nedeľňajšej zrážky a vykoľajenia dvoch vysokorýchlostných vlakov v španielskom meste Adamuz v pondelok 19. januára 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Madrid 20. januára (TASR) - Počet obetí nedeľňajšej zrážky vysokorýchlostných vlakov na juhu Španielska sa zvýšil na 41. Informáciu priniesol v utorok ráno verejnoprávny telerozhlas RTVE, píše TASR.

Záchranári našli mŕtve telo v troskách jedného z vagónov. V nemocnici naďalej zostáva 39 ľudí, z nich 13 na jednotke intenzívnej starostlivosti.

V nedeľu okolo 19.40 SEČ sa neďaleko mesta Adamuz v Andalúzii vykoľajili posledné tri vozne vlaku spoločnosti Iryo smerujúceho z Málagy na stanicu Atocha v Madride. Narazili do dvoch vozňov vlaku spoločnosti Renfe na protiľahlej koľaji, ktorý sa tiež vykoľajil. V oboch vlakových súpravách bolo vyše 500 ľudí.

Španielsky premiér Pedro Sánchez v pondelok vyhlásil trojdňový štátny smútok. Nedeľňajšia nehoda v Andalúzii je najtragickejším železničným nešťastím v Španielsku od roku 2013, keď sa asi tri kilometre od stanice v meste Santiago de Compostela na severozápade Španielska vykoľajil vysokorýchlostný vlak Alvia.
