Počet obetí zrútenia obytnej budovy na Floride sa zvýšil na 78

Miami 9. júla (TASR) - Počet obetí zrútenia bytového domu v meste Surfside v americkom štáte Florida sa zvýšil na 78 po tom, ako v troskách našli ďalších 14 tiel. Oznámili to v piatok miestni predstavitelia, informuje agentúra AFP.



"Je to ohromujúce a srdcervúce číslo, ktoré sa nás všetkých veľmi, veľmi hlboko dotýka," povedala starostka okresu Miami-Dade Danielle Levinová Cavová.



Veľká časť 12-podlažnej obytnej budovy Champlain Towers South v Surfside, asi 6000-tisícovom prímorskom meste na severnom okraji Miami Beach, sa zrútila 24. júna, keď jej obyvatelia spali. Odvtedy v troskách nenašli nikoho živého.



Zo 78 potvrdených obetí 42 identifikovali, pričom 62 ľudí je stále nezvestných. Vyšetrovatelia však stále overujú, či boli ľudia na zozname nájomníkov naozaj v budove, keď sa zrútila.



Úrady v stredu oznámili ukončenie záchrannej operácie, pretože dospeli k záveru, že už nie je nádej nájsť v troskách niekoho, kto by mohol prežiť. Zaviazali sa však pokračovať v pátraní po obetiach dovtedy, kým sa nenájdu pozostatky všetkých nezvestných.



Príčiny zrútenia časti bytového komplexu ležiaceho v blízkosti mora sa stále vyšetrujú. Správa statikov z októbra 2018, ktorú zverejnili tamojšie úrady, hovorí o závažných poškodeniach statiky pod bazénom a o "horšej kvalite betónu" v podzemnej garáži. V apríli tohto roka obyvateľom oznámili, že škody na 40-ročnej budove sa "zrýchľujú", a čoskoro sa mali začať opravy.