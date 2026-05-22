Počet obetí zrútenia obytnej budovy v Maroku stúpol na 15

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Autor TASR
Rabat 22. mája (TASR) - Počet obetí zrútenia obytnej budovy v marockom meste Fez stúpol na najmenej 15 vrátane dvoch detí a ďalších päť ľudí utrpelo zranenia. Pre agentúru AFP to v piatok uviedol zdroj z tamojšej prokuratúry, píše TASR.

Stále nie je jasné, koľko ľudí sa nachádzalo v čase incidentu v päťposchodovej budove postavenej v 80. rokoch 20. storočia. Oficiálne bol počet obetí dosiaľ stanovený na deväť.

V decembri 2025 sa vo Feze zrútili dve budovy, pričom táto tragédia si vyžiadala 22 obetí. Vlani v máji tam pri zrútení obytnej budovy zahynulo deväť ľudí.
