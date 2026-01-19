Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 19. január 2026Meniny má Drahomíra a Mário
< sekcia Zahraničie

Počet obyvateľov Číny klesol štvrtý rok po sebe

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Celkový počet narodených detí v Číne sa vlani znížil na 7,92 milióna.

Autor TASR
Peking 19. januára (TASR) - Počet obyvateľov Číny v roku 2025 klesol už štvrtý rok po sebe a znížil sa o 3,39 miliónov na približne 1,4 miliardy. Vyplýva to podľa agentúry Reuters z oficiálnych údajov zverejnených v pondelok miestneho času, informuje TASR.

Celkový počet narodených detí v Číne sa vlani znížil na 7,92 milióna. Ide o najnižší údaj za posledné desaťročia. V roku 2024 sa v krajine narodilo 9,54 milióna detí. Popri tom sa zvýšil počet úmrtí z 10,93 milióna v roku 2024 na 11,31 milióna v roku 2025.

Populácia Číny sa zmenšuje od roku 2022. Jej rýchle starnutie komplikuje plány Pekingu na zvýšenie spotreby a zníženie zadlženosti. Podľa Reuters opustia stovky miliónov ľudí pracovný trh v čase, keď sú rozpočty Pekingu na dôchodky už aj tak vypäté.

Hlavným ukazovateľom pôrodnosti v Číne sú podľa agentúry zvyčajne manželstvá. Počet sobášov klesol v roku 2024 o pätinu, čo je najväčší úbytok v histórii meraní. Očakáva sa však, že v nadchádzajúcom roku by mohlo dôjsť k dočasnému nárastu pôrodnosti v dôsledku rozhodnutia vlády z mája 2025, ktoré umožňuje párom uzatvárať manželstvo kdekoľvek v Číne, a nie len v mieste ich bydliska.
.

Neprehliadnite

Fico sa na Floride stretol s Trumpom, diskutovali aj o Ukrajine a EÚ

OTESTUJTE SA: Viete, akým záľubám sa venujú títo ľudia?

Vlhová dostala zelenú na plnú záťaž a chce ísť na ZOH

HRABKO: Pochybujem, že sa KDH podarí spojiť konzervatívne sily