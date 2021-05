Počet obyvateľov Číny narástol za desať rokov o 5,4 percenta

Peking 11. mája (TASR) - Počet obyvateľov Číny za ostatných desať rokov narástol o vyše päť percent a dosiahol tak hranicu 1,41 miliardy. Vyplýva to z výsledkov vlaňajšieho sčítania obyvateľstva, ktoré Peking zverejnil v utorok.



Ako píše agentúra AFP, miera pôrodnosti v Číne neustále klesá od roku 2017, a to napriek tomu, že Peking v roku 2016 zrušil "politiku jedného dieťaťa" a umožnil rodinám, aby mohli mať dvoch potomkov.



"Údaje ukazujú, že obyvateľstvo Číny si v poslednom desaťročí udržalo mierny rast," povedal predstaviteľ Národného štatistického úradu Ning Ťi-če. Ako však píše AFP, podľa oficiálnych údajov ide o najmenší nárast obyvateľstva od 60. rokov minulého storočia.



Správy o náraste obyvateľstva o 5,4 percenta prichádzajú v čase, keď v krajine panujú obavy z hroziacej demografickej krízy z dôvodu starnúcej populácie a klesajúcej miery pôrodnosti, analyzuje agentúra AFP.



Čína realizuje sčítanie obyvateľstva každých desať rokov, pripomína AFP. Prieskum za rok 2020 dokončili v Číne v decembri aj vďaka siedmim miliónom dobrovoľníkov, ktorí chodili od domu k domu a zapisovali údaje.



Po desaťročiach "politiky jedného dieťaťa" Peking v roku 2016 toto pravidlo zrušil. V tom čase si Čína tiež stanovila cieľ zvýšiť svoju populáciu z 1,34 miliardy v roku 2010 na 1,42 miliardy do roku 2020. Uvoľnenie prísnej politiky rodinného plánovania však očakávanú populačnú explóziu zatiaľ neprinieslo, približuje AFP.



Čiastočne je to preto, že páry žijúce v mestách - najmä tie, čo sú narodené po roku 1990 - si vážia viac svoju nezávislosť a kariéru než založenie rodiny. Odrádza ich aj zvyšovanie životných nákladov vo veľkých mestách.



Najnižšiu mieru pôrodnosti od roku 1949 zaznamenala Čína v roku 2019 - 10,48 na 1000 obyvateľov. Presný počet pôrodov za rok 2020 dosiaľ nebol zverejnený, pripomína AFP.



Odborníci na demografiu odhadujú, že môže trvať 15 rokov, kým bude mať politika dvoch detí znateľný vplyv na počet obyvateľov. Medzitým sa očakáva, že počet čínskych dôchodcov sa do roku 2025 zvýši na 300 miliónov.



Britský denník Financial Times (FT) v apríli informoval, že Čína ohlási prvý úbytok obyvateľstva za posledných päť desaťročí. Odvolal sa pritom na nemenované zdroje. Peking túto správu vtedy poprel.