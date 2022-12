Počet obyvateľov ČR sa zvýšil o vyše desaťtisíc, dôvodom je migrácia

Praha 12. decembra (TASR) - Počet obyvateľov Českej republiky vzrástol od začiatku roka do septembra o viac než desaťtisíc. Za prírastkom sú prisťahovalci zo zahraničia, nie však z Ukrajiny. Prirodzeným spôsobom počet obyvateľov klesol. Uviedol to v pondelok Český štatistický úrad (ČSÚ), informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Do Česka sa v priebehu januára až septembra prisťahovalo takmer 45-tisíc ľudí, naopak odsťahovalo sa viac ako 23-tisíc osôb. ČSÚ upozorňuje, že tieto údaje nezahŕňajú utečencov z Ukrajiny, ktorým bola v Česku pridelená dočasná ochrana. Podľa údajov Cudzineckého informačného systému na konci tretieho štvrťroka ich bolo takmer 409 tisíc.



Z hľadiska prirodzeného nárastu či úbytku narodením a úmrtím počet obyvateľov Česka klesol. "V tomto roku nerástla populácia Česka prirodzeným spôsobom ani v jednom z prvých troch štvrťrokov," povedala Michaela Němečková z oddelenia demografickej štatistiky ČSÚ. Zomrelo viac než 88-tisíc ľudí, čo je medziročný pokles približne o 15-tisíc, živo narodených detí bolo o 11-tisíc menej ako v predchádzajúcom roku.



Podiel detí, ktoré sa narodili mimo manželský zväzok stúpol na 48,6 percenta. Štatistika ČSÚ však ukazuje, že uzavretých manželstiev bolo výrazne viac než za rovnaké obdobie vlani či v roku 2020. Do septembra sa zosobášilo viac než 47-tisíc ľudí, čo je už teraz viac ako za celý predchádzajúci rok. Rozvodovosť naopak klesla.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)