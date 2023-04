Počet obyvateľov Japonska môže do roku 2070 klesnúť takmer o tretinu

Tokio 27. apríla (TASR) - Počet obyvateľov Japonska sa do roku 2070 zníži o viac ako 30 percent, na približne 87 miliónov, odhadujú výskumníci. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry Kjódó.



Prognózu zverejnil v stredu Národný úrad pre výskum obyvateľstva a sociálneho zabezpečenia (IPSS) na základe sčítania ľudu z roku 2020.



V roku 2020 žilo v krajine približne 126 miliónov ľudí vrátane tých, ktorí nie sú Japoncami. Očakáva sa, že v roku 2056 tento počet klesne pod 100 miliónov.



Priemerná očakávaná dĺžka života Japoncov v roku 2020 bola 81,6 roka pre mužov a 87,7 roka pre ženy. Do roku 2070 sa očakáva, že sa to zvýši na 85,9 a 91,9 roka.



Ľudia vo veku 65 rokov a viac budú v roku 2070 tvoriť 38,7 percenta japonskej populácie v porovnaní s 28,6 percentami z roku 2020, uvádzajú japonské médiá.



Očakáva sa, že v roku 2043 klesne počet narodených detí v Japonsku pod 700.000, čo je o tri roky skôr, ako sa odhadovalo pred šiestimi rokmi. Pri tvorbe nového odhadu bol znížený priemerný počet detí na jednu ženu.



Na druhej strane sa očakáva, že do roku 2070 vzrastie počet obyvateľov, ktorí nie sú Japoncami - na 10,8 percenta z celkového počtu obyvateľstva. Zároveň sa predpokladá, že sa tým mierne spomalí pokles úbytku obyvateľstva.



Japonské ministerstvo zdravotníctva, práce a sociálnych vecí plánuje na základe najnovších odhadov preskúmať financovanie dôchodkov a zvážiť opatrenia na zvýšenie pôrodnosti.